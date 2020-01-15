https://static.news.ru/photo/9977a1a8-3830-11ea-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Лас-Вегасе состоялись пресс-конференция участников турнира UFC 246 и дуэль взглядов участников главного боя Дональда Серроне и Конора Макгрегора.

При этом ирландец заявил, что будет готов выйти на замену вместо любого из бойцов в титульном поединке Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Этот бой уже срывался четыре раза, и нет никаких гарантий, что этого не произойдёт вновь. Я готов вернуться в субботу. Если всё будет в порядке и я выиграю, то готов буду выйти на замену в апреле, — заявил Макгрегор на пресс-конференции.

Как сообщал NEWS.ru, Конор Макгрегор обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости и назвал девочкой.