Макгрегор сломал ногу в бою с Порье и не смог продолжить бой

Американский боец лёгкого веса Дастин Порье (28-6) победил техническим нокаутом в первом раунде ирландца Конора Макгрегора (22-6) в главном бою вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Боец не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу.

Макгрегор начал бой с вертушек и жёстких лоу-киков, а его соперник выжидал шанса для контратак и отбивал ему голень также, как и в предыдущем бою. Соперники обменялись жесткими попаданиями с правой, а затем сцепились в клинче. Макгрегор попытался поймать соперника на гильотину, когда Порье перевёл его в партер, но американец выбрался и забрал контроль над боем в конце раунда за счёт жёстких попаданий локтями, а в концовке Конора от добивания спас гонг. Как оказалось, Макгрегор повредил левую ногу на последних секундах первого раунда и не смог продолжить бой.

Как сообщалось ранее, в соглавном бою вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе бразильский полусредневес Гилберт Бёрнс победил по очкам американца Стивена Томпсона.