Макгрегор пригрозил сломать нос журналисту

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор угрожал сломать нос журналисту во время официальной пресс-конференции перед поединком с Дастином Порье.

Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втащите ему. Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты — мелкая вонючка, — так ответил Макгрегор в ответ на вопрос о том, что он за последние пять лет одержал всего одну победу в UFC.

Третий бой Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 264, который пройдёт в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе. Пока счёт в противостоянии этих бойцов — 1:1.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сделал прогноз на бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.