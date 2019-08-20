Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание завершить трилогию с Нейтом Диасом после его победы над Энтони Петтисом.
Три года назад я и этот мексиканский воин вышли на тропу войны. Поздравления с победой в этот уик-энд, Нейт, это мотивирует меня к собственному возвращению. Я не виню тебя за то, что не упомянул меня после боя в контексте трилогии. Ты знаешь, каким я становлюсь, когда завожусь. Яростным. Я готов снова побиться с тобой и завершить эту войну на века, - написал Макгрегор на своей странице в Instagram.
Диас и Макгрегор провели два боя. Первый удушающим приёмом победой завершил Диас, второй выиграл Макгрегор судейским решением.