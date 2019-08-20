Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец UFC Тони Фергюсон выложил в Instagram фотоколлаж с изображением тренирующегося Хабиба на фоне сладостей и подписал его «Как это сладко».

Ранее Фергюсон уже называл Нурмагомедова тирамису, так как после того как Хабиб выбыл из боя с ним из-за проблем с весогонкой, в Сети появилось видео, где в компании Нурмагомедова на...