Макгрегор назвал своего самого крутого соперника в боях

https://static.news.ru/photo/840d5fc2-1ccf-11eb-83bf-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал лучшего бойца, против которого ему довелось сражаться.

Нейт Диас. Зомби западного побережья, — написал в Twitter Макгрегор в ответ на вопрос о самом крутом сопернике.

Диас и Макгрегор провели два поединка. В первом из них мексиканец победил удушающим приёмом, а во втором Макгрегор взял реванш решением большинства судей.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт отказался считать россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом ММА в истории. 24 октября 2020 года спортсмен одержал победу в бою с американцем Джастином Гейтжи, защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе в третий раз, и объявил о завершении карьеры.