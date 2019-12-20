На Гавайях завершился Bellator 238. В главном бою вечера местная звезда наилегчайшего веса Илима-Лей Макфарлейн (11-0) победила по очкам британку Кейт Джексон (11-4-1) и в пятый раз защитила свой чемпионский титул.
В первом раунде чемпионка перевела бой в партер и разбила сопернице нос. Джексон постепенно освоилась в клетке и неплохо выглядела в клинче, также разбив лицо Макфарлейн, но отдала инициативу в концовке второго раунда. Постепенно Макфарлейн и в стойке начала перебивать свою соперницу. Преимущество уроженки Гавайев стала ещё более заметным в чемпионских раундах, по итогам которых судьи отдали ей победу со счётом 50:45 и 50:44 (двое).
В со-главном бою вечера прошёл первый четвертьфинал Гран-при в полулёгком весе. Непобеждённый проспект Эй-Джей Макки в третьем раунде поймал на рычаг локтя из треугольника Дерека Кампоса и теперь должен встретиться с победителем боя Адам Борич — Даррион Колдуэлл в полуфинале.
Как сообщал NEWS.ru, Джермен Чарло нокаутировал Тони Харрисона в бою-реванше и вернул себе титул WBC Super в суперполусреднем весе.
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