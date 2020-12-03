Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой на Красной площади

https://static.news.ru/photo/0ba5e65e-3605-11eb-a39b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшие чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс — младший могут провести выставочный бой-реванш на Красной площади в Москве. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Впрочем, пока что это лишь идея, обсуждение которой ещё предстоит провести со всеми заинтересованными сторонами, уточнил он.

Было бы шикарно провести реванш на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать, — цитирует Кремлёва ТАСС.

Майк Тайсон стал единственным боксёром в истории, защитившим титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе шесть раз подряд. Он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед и потерпел два поражения. Ещё два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок датирован 2005 годом.

Рой Джонс — младший — экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях. Также американец с российским паспортом являлся абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе. В его активе 66 побед и девять поражений. Последний раз боксёр выходил на ринг в феврале 2018 года.

В ночь на 29 ноября 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели выставочный бой. Встреча двух легенд мирового спорта состоялась в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Боксёры противостояли друг другу на ринге восемь раундов по две минуты. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта. После этого оба спортсмена заявили, что намерены встретиться снова, писал NEWS.ru.