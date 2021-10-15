Махачев сделал прогноз на бой Минеев — Исмаилов

Боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

Будет конкурентный интересный бой. Видел подготовку Исмаилова. Он в Махачкале готовился. Привлекал разных тренеров и спарринг-партнёров. Серьёзно отнёсся к подготовке, — сказал Махачев.

Боец считает, что преимущество Исмаилова заключается в том, что он может показывать класс как в стойке, так и в партере, в отличие от его соперника.

Поединок между Минеевым и Исмаиловым состоится 16 октября в Сочи на WoW Arena. Это будет второй поединок между бойцами. Ранее они встречались в октябре 2018 года. Тогда бой завершился вничью по решению судей.

Ранее сообщалось, что Минеев полностью разделся на взвешивании перед боем с Исмаиловым.