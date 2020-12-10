Магомедов с победы дебютировал в Bellator

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Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (16-1) победил по очкам бразильца Матеуса Маттоса (12-2-1) в дебютном бою в Bellator на турнире в американском Анкасвилле.

Магомедов захватил инициативу в первом раунде за счёт борьбы, прошёл за спину сопернику и несколько раз безуспешно пытался выйти на удушающий приём. Россиянин не изменил тактику и во вторую пятиминутку и продолжил переводить бразильца в партер, полностью избегая обмена ударами с опасным нокаутёром. Заключительный раунд прошёл всё с тем же доминирующим преимуществом Магомедова в партере и не оставил сомнений относительно исхода боя. Все трое судей отдали победу Магомедову со счётом 30:27 (двое) и 30:26.

Британский тяжеловес Линтон Вассел победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Ронни Маркеса.

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