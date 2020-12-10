Емельяненко рассказал о дедовщине в армии

https://static.news.ru/photo/9cc2c77c-3b11-11eb-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боксёр смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о дедовщине, с которой столкнулся во время службы в армии.

В армии человек узнает, что такое субординация, звания, подчинения. Та армия, в которой я служил, и нынешняя — разные армии. Когда я служил, думаю, было пожёстче. У нас и дедовщина присутствовала, два года служили. Дедовщина была, коснулась она и меня. Всё это видел, но ко мне и ближайшему окружению издевательств не было. Пару раз приходилось пресекать дедовщину, даже пришлось подраться, — приводит слова Емельянено YouTube-канал «Руки Выше».

Также 44-летний боец рассказал, что в Америке пахнет наркотиками.

Ранее Емельяненко сообщил, когда может вернуться в клетку, сколько боёв планирует провести и когда можно ожидать турнир Bellator в Москве с его участием.

12 ноября NEWS.ru писал, что Емельяненко анонсировал титульные бои своих учеников Вадима Немкова и Анатолия Токова в Bellator.