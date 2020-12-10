Емельяненко пожаловался на запах наркотиков в Америке

https://static.news.ru/photo/9008503a-3b00-11eb-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко поделился впечатлениями от поездки в США.

Там такая грязь льётся изо рта, такая грязь в повседневной жизни. Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее. Видел это всё на улицах, чувствовал этот запах везде. Новое поколение не справляется с теми искушениями, которые предлагает ему мир. Это везде, у нас тоже. Молодёжи нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, прививать нравственность, — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Также боец отметил, что сейчас известность получает не тот, кто делает добро, а тот, кто совершает из ряда вон выходящие поступки, в том числе и мерзкие.

Как писал NEWS.ru, российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию со своим отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым.