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Хабиб вспомнил о времени, проведённом с отцом

15:32, 10 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, опубликовал в Instagram фотографию со своим отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым.

Были времена, — подписал Хабиб картинку, где они с отцом находятся в тренировочном зале.

Нурмагомедов-старший умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет от последствий коронавируса. Сегодня, 10 декабря, ему исполнилось бы 58.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

4 декабря NEWS.ru писал, что Нурмагомедов номинирован англичанами на премию главной спортивной звезды года.

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