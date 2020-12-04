Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года

https://static.news.ru/photo/6953c0f4-366f-11eb-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Би-би-си представил список номинантов на премию главной спортивной звезды 2020 года. В числе номинантов оказался и российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов является единственным представителем России в списке. Также в перечень попали американский баскетболист Леброн Джеймс, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, гольфист из США Джастин Джонс, французская футболистка Венди Ренар и ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор.

Россиянин завершил спортивную карьеру после поединка с Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Бой завершился победой Нурмагомедова, он в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Всего в активе спортсмена 29 побед в 29 поединках.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве завершился турнир EFC 30, лиги, которую приобрёл чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В главном бою вечера представитель Франции Мехди Дакаев победил единогласным решением судей Гаджи Рабаданова и стал чемпионом EFC в лёгком весе.