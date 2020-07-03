Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

https://static.news.ru/photo/8a060686-bd7f-11ea-9fa9-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного, — цитирует представителя пресс-службы администрации Кизилюртовского района ТАСС.

Агентство отмечает, что родные Нурмагомедова ранее попросили дагестанцев не приезжать на похороны из-за угрозы заражения коронавирусом.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью отца борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».