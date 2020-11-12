Фёдор Емельяненко рассказал о заключительных боях в своей карьере

https://static.news.ru/photo/ea96ec58-24c8-11eb-9af4-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: Amy Sanderson/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал, когда может вернуться в клетку, сколько боёв планирует провести и когда можно ожидать турнир Bellator в Москве с его участием.

Есть определённые трудности с выездом в Америку, но мы соревнуемся, тренируемся, проводим сборы. Пока по разговору со Скоттом Кокером мы планируем турнир Bellator в Москве летом с моим участием в главном поединке, но многое будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом, — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Емельяненко добавил, что рассчитывает провести ещё два боя до окончания карьеры.

Как писал NEWS.ru, легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах своих учеников в организации Bellator.