Емельяненко анонсировал титульные бои своих учеников в Bellator

https://static.news.ru/photo/ad381370-24c6-11eb-bddc-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: fedoremelianenkoofficial/instagram.com

Легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах своих учеников в организации Bellator.

Вадим Немков планирует свой бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, а Анатолий Токов планирует оспорить титул чемпиона в среднем весе с Гегардом Мусаси, — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Емельяненко надеется, что его ученики Валентин Немков, Анатолий Токов и Валентин Молдавский станут чемпионами Bellator в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА, выступающий в среднем весе Анатолий Токов может оспорить принадлежащий голландцу Гегарду Мусаси титул чемпиона Bellator.