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Боец Токов может получить титульный бой в Bellator

07:39, 12 ноября 2020 13
Анатолий Токов Анатолий Токов Фото: anatolii_tokov/instagam.com

Российский боец ММА, выступающий в среднем весе Анатолий Токов может оспорить принадлежащий голландцу Гегарду Мусаси титул чемпиона Bellator.

Как только прошёл бой Мусаси — Лима, мне позвонили из команды Фёдора Емельяненко и сказали, что Токов готов к бою с Мусаси. Так что, такой бой может состояться, — цитирует президента Bellator Скотта Кокера ТАСС.

Мусаси в октябре вернул себе чемпионское звание, победив по очкам бразильца Дугласа Лиму на турнире Bellator 250. Токов не дрался с октября прошлого года после победы над Грачо Дарпиняном и находится на победной серии из пяти боёв.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора заменит Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.

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