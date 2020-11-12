Боец Токов может получить титульный бой в Bellator

https://static.news.ru/photo/49fab908-24a7-11eb-885f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Токов Фото: anatolii_tokov/instagam.com

Российский боец ММА, выступающий в среднем весе Анатолий Токов может оспорить принадлежащий голландцу Гегарду Мусаси титул чемпиона Bellator.

Как только прошёл бой Мусаси — Лима, мне позвонили из команды Фёдора Емельяненко и сказали, что Токов готов к бою с Мусаси. Так что, такой бой может состояться, — цитирует президента Bellator Скотта Кокера ТАСС .

Мусаси в октябре вернул себе чемпионское звание, победив по очкам бразильца Дугласа Лиму на турнире Bellator 250. Токов не дрался с октября прошлого года после победы над Грачо Дарпиняном и находится на победной серии из пяти боёв.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора заменит Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.