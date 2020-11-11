Брагин: после коронавируса Пащенко бежал вяло

Как сообщал NEWS.ru, на сборе в Ханты-Мансийске победу в 10-километровом спринте одержал Евгений Гараничев, с одним промахом опередивший чисто стрелявшего Петра Пащенко. Для Гараничева после не самых высоких результатов на чемпионате России и в летних стартах этот успех очень важен и даёт возможность вновь поверить в свои силы. Окончательно состав команды будет сформирован после масс-старта 12 ноября, однако у Гараничева весьма высокие на попадание в команду из семи человек, место в которой уже гарантировали себе по итогам прошлого сезона Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Председатель тренерского совета и судья международной категории Владимир Брагин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, как в Ханты-Мансийске проходит сбор мужской команды, сообщил состоянии своего воспитанника Петра Пащенко после перенесённого коронавируса, изменениях в календаре всероссийских соревнований, формировании новой системы рейтинга и результатах первого контрольного старта.

— В каких условиях в Ханты-Мансийске сейчас проходят контрольные старты российской мужской сборной?

— Лучше вам на этот вопрос ответили бы тренеры национальной команды. От себя могу сказать, что погода пока благоприятная, стоит тепло, был небольшой плюс, но сегодня уже минус. В ближайшие пять дней будет ещё тепло, но чуть ниже нуля. Всё-таки мы находимся на севере Сибири. Трасса готова, в отличном состоянии. Насыпан искусственный снег на 4,5 км. Можно сказать, что у нас шикарные условия. Стрельбище полностью готово на 30 установок, поэтому проблем со спортсооружением тоже нет. Думаю, тренеры сборной это тоже могут подтвердить.

Пётр Пащенко vk.com/petrpashchenko

— Какая сложилась ситуация в Югре с угрозой коронавируса? Насколько существующие ограничения способствуют проведению соревнований?

— Пока ограничения таковы, что соревнования можно проводить, но что будет завтра, никто не знает. Ситуация в округе напряжённая, каждый день фиксируется около 200 новых заболевших. Пока Кубок России планируется проводить в Ханты-Мансийске, и оргкомитет готовится к проведению этих соревнований. Что будет через полмесяца, известно одному богу и, может быть, врачам.

— Как сейчас себя чувствует Пётр Пащенко? Насколько он оправился после перенесённой инфекции?

— Он показал неплохой результат. Порадовало, что стрелял на ноль в спринте, но он выпал из подготовки на 11 дней, ходом был далеко не лучшим. При нормальном состоянии он мало кому уступит ходом, что показывал уже не раз.

— Понятно, что наверстать упущенные тренировки будет непросто, но главное — то, что организм уже справился с болезнью?

— По коронавирусу ситуация такая, что никто не знает, какие последствия могут быть. Можно сказать, что он переболел легко, но в каком состоянии он бежал сегодня, нам до последнего момента не было известно. Для меня даже не было гарантии, что он закончит эту гонку.

— Вы рассматривали возможность схода?

— Конечно, ведь мы толком не знали, какие у него последствия после коронавируса, и как это отразится на его состоянии. Добежал он тяжело, на финише был вялым, но, понятно, что если человек не тренировался определённый период, то что от него ожидать. Главное, что не была проведена работа, которая нужна для таких соревнований.

— У него есть настрой бороться за место в команде на Кубке мира или он предпочтёт начинать сезон через декабрьские старты на Кубке страны, чтобы полноценно в него вкатиться?

— Он уже опытный спортсмен, ему не 15 лет, поэтому настрой есть, но каким будет самочувствие, каким будет результат завтра, как тренеры посмотрят на его перспективы, кто будет здоров через 10 дней? Люди постоянно заболевают, и какие-то моменты надо смотреть на перспективу. Те, кто переболел, будут иметь какое-то время иммунитет и гарантию того, что не заразятся снова, но виднее в любом случае тренерам.

Пётр Пащенко vk.com/petrpashchenko

— В сентябре вас избрали председателем тренерского совета. Как будете взаимодействовать с коллегами из тренерского штаба и регионов, и в чём будут заключаться ваши функции?



— На тренерском совете было решено создать исполком, которому поручили решение двух важных вопросов: отбор юниоров и юношей на первенство мира, календарь и рейтинг. Исполком провёл уже одно заседание в конце октября, где вопросы с отбором на первенство мира были закрыты.

— Когда состоится следующее заседание?

— Следующее заседание исполкома пройдёт также в удалённом режиме 16 ноября, где будет принято решение по рейтингу. У нас при тренерском совете создана и работает комиссия по рейтингу. За месяц она сделала хорошую аналитику и по одной, и по другой системе отбора, так что, думаю, вопрос будет решён. Мы дали представителям регионов время, чтобы они посоветовались дома и в своих командах. Через неделю уже стартуют официальные соревнования, поэтому к их стартам должен быть утверждён рейтинг.

— Какие изменения претерпел календарь Кубка России в связи с распространением коронавируса?

— У мужчин первый этап Кубка России пройдёт в Ханты-Мансийске, потому что здесь первый снег, на котором всем комфортно кататься. Затем два этапа подряд пройдут в Увате. Там благоприятные условия — небольшой посёлок и база за пределами населённого пункта. Ребята все живут в одной гостинице. Также важно сократить число переездов.

У девочек первые два этапа пройдут на великолепной арене в Тюмени, которая тоже расположена за городом. Дальше у них планировался переезд в Уфу, который по логистике очень длинный, но потом мы решили два этапа провести в Чайковском. Гостиница там тоже расположена за городом, где живут только спортсмены и нет посторонних. В связи с коронавирусом мы готовы идти на такие меры.