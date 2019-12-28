Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat опубликовала свой первый рейтинг, куда вошли десятки лучших бойцов в каждой из восьми весовых категорий.
Рейтинг будет использоваться организацией для определения следующих претендентов на пояс. Для этого боец должен входить в десятку лучших в своём весе и находиться на победной серии.
Самый популярный боец лиги Магомед Исмаилов занял вторую строчку в рейтинге средневесов после чемпиона Саламу Абдурахманова и Ибрагима Чужигаева. Экс-чемпион ACB в полулёгком весе Юсуф Раисов расположился на второй строчке в рейтинге легковесов, а 43-летний Мотиватор Марат Балев стал третьим в полулёгком весе.
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