https://static.news.ru/photo/615711e0-2940-11ea-aab4-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat опубликовала свой первый рейтинг, куда вошли десятки лучших бойцов в каждой из восьми весовых категорий.

Рейтинг будет использоваться организацией для определения следующих претендентов на пояс. Для этого боец должен входить в десятку лучших в своём весе и находиться на победной серии.

Самый популярный боец лиги Магомед Исмаилов занял вторую строчку в рейтинге средневесов после чемпиона Саламу Абдурахманова и Ибрагима Чужигаева. Экс-чемпион ACB в полулёгком весе Юсуф Раисов расположился на второй строчке в рейтинге легковесов, а 43-летний Мотиватор Марат Балев стал третьим в полулёгком весе.

Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко грубо ответил своему брату Фёдору на заявление о том, что он считает Александра умершим.