Магомед Исмаилов: бой со Шлеменко будет кость в кость и лоб в лоб Самый медийный российский боец дал интервью перед поединком с легендой российсконо ММА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов в интервью NEWS.ru не нашел недостатков у своего соперника Александра Шлеменко, экс-чемпиона Bellator. Исмаилов также объяснил, почему он выбрал пятираундовый бой вместо трехраундового, и признался, что весогонка дается ему непросто. Самый громкий бой года в российских ММА пройдет 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13.

«Не хочу расслаблять Шлеменко»

— Магомед, как самочувствие перед боем?

— Хочу есть. Это все, что я сейчас могу сказать. Хинкали хочется, но я рад, что наш бой со Шлеменко произойдет вопреки куче сомнений и высказываний. Кто-то верил, кто-то не верил в это противостояние, но оно случится. О дальнейших своих надеждах, как это произойдет, я рассказывать не буду.

— Какого потерять 4 миллиона 250 тысяч рублей за один вечер? 9 января Николай Клименко заявил, что вы заработаете по 300 тысяч долларов. Тогда курс доллара был 74,2, сейчас 61.4. Может, перенести на следующий год?

— Ничего от меня не уходит. Все что должно было быть у меня, у меня будет. Что не должно быть у меня — этого нет. Поэтому это не должно нас волновать.

— Сколько вам нужно согнать лишних килограммов, чтобы войти в свою весовую категорию?

— Сколько осталось Саше?

— Пять-шесть килограммов.

— У меня не так просто дела обстоят, как у Саши. Не хочу никого пугать или расслаблять Сашу. Я уже долго этим занимался. Если я скажу, сколько мне нужно согнать, его это расслабит. Все у меня нормально, по плану. На килограмм больше, чем Саше осталось.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Магомед Исмаилов

«Будем рубиться, а как именно — определим на месте»

— Можно ли провести какие-то параллели вашего боя с Александром Иличем и боя, который с ним провел Шлеменко?

— Саша дрался по правилам ММА, я — по правилам бокса. Немного не переплетено. Мне не было никакой разницы, где победить Илича. Да хоть по борьбе. Мне было бы этого достаточно. Но он как-то вклинился в эту историю. Мне бы хотелось хоть в хоккей с ним сыграть, чтобы выиграть и отправить его в Сербию. Дальше мы займемся своими делами с Сашей.

— Год назад вы обещали устроить зарубу в стойке кость в кость. Обещание в силе?

— Кость в кость, лоб в лоб, это по-вашему в стойке? Это значит, что ни шагу назад. Так будет. Будем зарубаться, а как зарубаться, мы уже по ситуации определим. У меня есть два этажа, я могу и драться и бороться. Хорошо, если Саша попросит: «Давай подеремся в стойке». Скорее всего, так и будет. Но если он скажет, что это ММА и давай будем драться как по кайфу, значит так и подеремся. Спросите у Шлеменко.

«Шлеменко хорош во всем»

— Про вас многие бы сказали, что ваш главный недостаток — «бензобак». Можете назвать какой-нибудь явный недостаток Александра?

— Уже нет. Прическа у него идеальная. В остальном он тоже хорош. Во всем. Многие бойцы пытались справиться с ним. Возможно, борьба — это его сторона, которую я мог бы назвать слабой. Но и она на самом деле тоже хороша. От ног до головы Шлеменко боец смешных единоборств. Он хорош во всем. Я хочу победить человека, который хорош во всем. А если вы говорите про мой бензобак, то мой секундант принесет дополнительную канистру с бензином, чтобы проблем не было.

— Вы уже давно находитесь в Екатеринбурге. Как вам город и RCC?

— Мне все нравится. Хорошо и уютно. Правда, здесь холодно. Тренировочный процесс уже идет на спад. Уже не получится научиться чему-то новому. Нужно согнать вес, а затем хорошо покушать. Мне никогда не было легко гонять на 84 кг. Частенько возникали сложности, но я всегда делал вес. Обратите внимание, что по боксу мои бои прошли в 90 кг. Давненько я не делал 84 кг. Сейчас снова столкнулся с весогонкой. Надеюсь, она пройдет легче, чем обычно.

— Что думаете насчет соглавных боев? Можете выделить фаворитов?

— Выделить могу всех. Это крутые противостояния. Каждое из них будет огненным, мощным. Отдать должное можно каждой паре. Фаворитов называть не буду.

— Рассматриваете ли вы кого-то из здесь присутствующих в качестве возможного соперника?

— Легче рассматривать оппонентов, когда есть предложение. Тут можно подумать. Если Николай Клименко наберет мне и спросит: «Интересен ли тебе Иван Штырков?». Ваня просто не может быть неинтересен. У него хорошая победная серия. После нашего противостояния он на высоте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Магомед Исмаилов

«Штырков опустошил бензобак»

— Штырков вышел на победную серию, а про ваш «бензобак» стал проблемным. Точно была какая-то химия.

— (Смеется) Помню, мы сблизились, он сделал глубокий вдох и опустошил бензобак. После этого я дел наделал, ошибочек тоже. Чем больше ошибок, тем больше крепчаем. Хотелось бы крепчать без ошибок. Но, как правило, именно после ошибок становишься крепче, мудрее и не наступаешь на те же грабли.

— Выбор пяти раундов был за вами. Сейчас не жалеете об этом?

— Уже сомнения есть. Ты спросил — и сомнения появились. Когда на тебе клеймо дышащего исключительно два раунда спортсмена, хочется зайти на пятираундовый бой. Не для того, чтобы доказать кому-то, а чтобы доказать самому себе. Саша — парень дышащий, напористый. Это был тот самый момент, когда нужно было принять пятираундовое противостояние. Перед началом пятого раунда я бодренько поприветствую публику: «Мы продолжаем».

— Бой с Иличем стал в этом плане разминкой?

— На самом деле в тех боях, где у меня якобы были проблемы с дыхалкой, в реальности сложные были совсем не из-за нее. Это понимаю я, окружающие — нет. Окей, пусть я боец двух раундов. Но я боец двух раундов, который принял пятираундовый бой.