Льюис победил Дакаса и установил рекорд UFC по количеству нокаутов

Боец тяжёлого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис взял верх над Крисом Дакасом на турнире UFC Vegas 45, который прошёл в Лас-Вегасе. Экс-претендент на титул справился с оппонентом в первом раунде и установил новый рекорд промоушена по числу нокаутов.

Для Льюиса эта победа нокаутом стала 13-й под эгидой UFC. По этому показателю он обошёл ветерана полусреднего дивизиона Мэтта Брауна (12) и вышел на чистое первое место в истории. Третью строчку между собой делят экс-чемпион в среднем весе, легендарный Андерсон Силва, а также бывшие претенденты на титул в полутяжёлом дивизионе — Энтони Джонсон и Тиаго Сантос (все — 11).

За свою карьеру Льюис провёл 34 поединка, в 26 из которых взял верх, а в восьми уступил. В его послужном списке значатся победы над такими известными бойцами, как Александр Волков, Алексей Олейник, Фрэнсис Нганну, Кёртис Блэйдс и другие.

Ранее сообщалось, что известный блогер Джейк Пол одержал досрочную победу в реванше над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой завершился нокаутом в шестом раунде.