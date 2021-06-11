Лучший российский тяжеловес: каким мы запомним Александра Поветкина

Бывший чемпион мира Александр Поветкин завершил карьеру. Он объявил об этом в воскресенье, 13 июня, когда почти весь спортивный мир сосредоточен на Евро-2021. Но сенсацией не стало ни само громкое объявление, ни его дата. Почему Русский Витязь решил больше не боксировать и каким мы его запомним — сейчас расскажем.

Многое пролечить



Официальная причина завершения карьеры — возраст и проблемы со здоровьем. Заявление, прозвучавшее в Instagram Александра, звучит так.

Годы своё берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто даётся. Но время даёт о себе знать, — признался 41-летний спортсмен.

Самое интересное — что же он имел в виду под многое пролечить. У нас есть догадки. Они берутся из эксклюзивного интервью NEWS.ru, которое Поветкин дал в начале 2021 года. Там он сказал про «определённые врачебные моменты с сосудами». Он не уточнял, что именно это за проблемы, но сосуды говорят сами за себя. Когда тебе 41 год, ты недавно проиграл нокаутом и у тебя есть проблемы со здоровьем, завершить карьеру — единственное решение, которое можно принять.

Тем более что на боксёрском ринге Саше доказывать больше нечего ни самому себе, ни болельщикам, которых у него всегда было больше, чем у любого другого российского боксёра. Равно как и хейтеров. Если ты единственный топовый тяжеловес в стране, ты обречён на повышенное внимание к себе и на полярные точки зрения относительно собственной карьеры.

Известно, что сам Александр хотел продолжать боксировать. Если бы всё зависело только от него, он бы провёл ещё с десяток боёв и встретился бы с каждым из лидеров тяжёлого веса, но он человек семейный и прислушался к советам двух ближайших людей в своём окружении — жены и Андрея Рябинского. Последний для него — больше, чем промоутер, он — друг, который совместил в себе роль человека, сделавшего из Александра звезду мирового масштаба.

Спасибо, что решал



Так каким же мы запомним Поветкина? Трудно представить другое мнение, кроме очевидного: как лучшего российского тяжеловеса за всю историю, при всём уважении к достижениям Николая Валуева и Олега Маскаева. Поветкин был ярче всех. Пусть он проиграл два главных боя в карьере (реванш с Диллианом Уайтом не в счёт), но он хотя бы дрался с лучшими. Он не боялся самых сложных вызовов. Владимир Кличко и Энтони Джошуа просто были лучше, что сам Саша и признал. Эти двое вообще на другом уровне, с ними боксировать на равных может полтора человека во всём мире.

Поветкин на протяжении 10 лет был единственным настоящим нашим топом в тяжёлом весе. Мы не забудем яркие победы над Мануэлем Чарром, Карлосом Такамом, Майком Пересом, Дэвидом Прайсом и, конечно, как бонус к шикарной карьере — нокаут Диллиана Уайта. А ведь был в карьере Витязя и титул чемпиона мира, завоёванный в 2011 году в поединке с Русланом Чагаевым. Не самый яркий бой, но вполне комфортная и классная победа по очкам.

Если о чём-то и можно сожалеть, то о сорвавшемся в 2016 году бое с Деонтеем Уайлдером в Москве. Вот тогда Саша был на пике формы и готов был дать Део жёсткий бой. Если он и мог выиграть у кого-то вроде Уайлдера, то как раз тогда в Москве. У американца был билет на рейс в Россию, до боя оставалось два дня, но он отказался лететь, так как Александра поймали на мизерной дозе мельдония. Того самого, из-за которого дисквалифицировали Марию Шарапову.

Но даже без того боя карьера Поветкина была яркой и крутой. Он не превратился в престарелого гастролёра, он ушёл на своих условиях после денежного размена нокаутами с Уайтом в Англии. Российским фанатам бокса придётся подождать лет 5–10 (если не больше), прежде чем появится другой тяжеловес, который будет претендовать на мировые титулы и проводить бои масштаба Поветкина.