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Поветкин объявил о завершении карьеры

19:23, 13 июня 2021
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксер Александр Поветкин решил поставить точку в своей карьере. Спортсмен на пресс-конференции объявил, что это окончательное решение. Его беспокоят потенциальные проблемы со здоровьем. Трансляция велась в его Instagram.

Годы своё берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто даётся. Но время даёт о себе знать, — признался 41-летний Поветкин.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что Поветкин уже добился всего, чего хотел, на ринге и в будущем ему будет трудно найти мотивацию. По его мнению, поражение 28 марта от британца Диллиана Уайта произошло из-за нехватки скорости и быстроты реакции.

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