Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин решил поставить точку в своей карьере. Спортсмен на пресс-конференции объявил, что это окончательное решение. Его беспокоят потенциальные проблемы со здоровьем. Трансляция велась в его Instagram.
Годы своё берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто даётся. Но время даёт о себе знать, — признался 41-летний Поветкин.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что Поветкин уже добился всего, чего хотел, на ринге и в будущем ему будет трудно найти мотивацию. По его мнению, поражение 28 марта от британца Диллиана Уайта произошло из-за нехватки скорости и быстроты реакции.