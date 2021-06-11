Поветкин объявил о завершении карьеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анастасия Дубинина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский боксёр первого лёгкого веса Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) победил по очкам намибийца Джеремию Накатилу (21-1, 17 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO на вечере бокса компании Top Rank в Лас-Вегасе.

Стивенсон доминировал на протяжении всего боя, а в четвёртом раунде отправил соперника в нокдаун. Впрочем, он не сильно старался развить успех, а временами откровенно бегал от соперника и позволил поединку...