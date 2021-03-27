Цзю посоветовал Поветкину бросить бокс

https://static.news.ru/photo/3b2a7bec-8fba-11eb-938b-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю считает, что Александр Поветкин уже добился всего, чего хотел, на ринге и в будущем ему будет трудно найти мотивацию.

Как заявил Цзю изданию «Чемпионат.com», российскому боксёру следует завершить профессиональную карьеру. По его мнению, поражение 28 марта от британца Диллиана Уайта произошло из-за нехватки скорости и быстроты реакции.

Один из факторов неудачи — коронавирус, которым переболел Саша. Он попросту не смог полностью восстановиться перед выходом в ринг, — сказал Костя Цзю.

Он также напомнил о возрасте Поветкина — 41 год. Как заметил Цзю, боксёр в последнем поединке был сам не свой, «действия, которые раньше давались ему легко, сейчас выглядят слишком тяжёлыми».

Уговорить Поветкина завершить спортивную карьеру боксёра также пытается и президент промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы спортсмена, Андрей Рябинский.

Как сообщал NEWS.ru, бой Поветкина и Уайта был остановлен судьёй в конце четвёртого раунда после тяжёлого нокдауна, в котором оказался россиянин. Пропустивший много ударов в голову спортсмен сумел подняться до счёта 10, но выглядел сильно потрясённым, и рефери снял его с поединка. В этот же момент из угла Александра вылетело полотенце.

Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед, 25 — закончились нокаутом.