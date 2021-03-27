Поветкин проиграл Уайту техническим нокаутом

https://static.news.ru/photo/3def24d4-8f53-11eb-9a23-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта.

Бой был остановлен судьёй в конце четвёртого раунда после тяжёлого нокдауна, в котором оказался Поветкин. Пропустивший много ударов в голову россиянин сумел подняться до счёта 10, но выглядел сильно потрясённым, и рефери снял его с поединка. В этот же момент из угла Александра вылетело полотенце.

Таким образом, Уайт сумел взять реванш у Поветкина за поражение в первом бою.

Первый их поединок состоялся 22 августа 2020 года в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. На последних минутах россиянин донёс апперкот в челюсть.

Ранее в субботу, 27 марта, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро россиянин Евгений Тищенко, потерпел первое поражение в карьере в профи — от Табисо Мчуну, писал NEWS.ru.