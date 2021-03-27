Африканское проклятие: боксёра Тищенко «избили» на турнире в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро россиянин Евгений Тищенко пополнил список российских боксёров первого тяжёлого веса, проигравших африканцам в поединках за престижные пояса. Он неудачно завершил поход за титулом вслед за Алексеем Папиным, Дмитрием Кудряшовым и Денисом Лебедевым. При этом досаден не столько факт поражения, сколько неспособность именитого олимпийца достойно противостоять уступающему в росте почти на голову сопернику.

Новая надежда в «российском» весе

Российский бокс сейчас как никогда нуждается в новых чемпионах и звёздах, так как самые популярные спортсмены Александр Поветкин, Сергей Ковалёв и Артур Бетербиев уже подошли к заключительной стадии своей карьеры. Один из тех, кто должен был стать ярким представителей новой волны, — выступающий на Урале под крылом RCC Boxing Promotions олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко. Высокий фактурный левша, имеющий за плечами успешную любительскую карьеру, он имел все предпосылки для звёздного статуса, но сначала надо было оправдать авансы в ринге и завоевать один из престижных титулов.

Алексей Колчин и Максим Комаров/rccboxing/vk.com

Первым шагом на пути к этому стал поединок с одним из лучших африканских «крузеров» Табисо Мчуну, поставившим точку в карьере Дениса Лебедева. Именно после разгромного поражения от этого боксёра легендарный экс-чемпион мира окончательно решил повесить перчатки на гвоздь. На кону в их противостоянии стоял титул WBC Silver, который Мчуну как раз завоевал в бою с Лебедевым.

Кроме того, победитель автоматически становился официальным претендентом на титул WBC, принадлежащий ещё одному африканцу — Илунге Макабу, который неоднократно побеждал топовых российских боксёров. С уходом Лебедева, переходом Мурата Гассиева в тяжи и из-за стагнации Дмитрия Кудряшова именно Тищенко стал главной российской надеждой в первом тяжёлом весе, где успехи россиян за последнее десятилетие были наиболее заметными.

Перед боем Евгений котировался как явный фаворит. На его стороне не только солидный бэкграунд в олимпийском боксе, но и внушительное превосходство в габаритах над уступающим почти 20 сантиметров соперником, а также то, что он выступал дома. Однако Мчуну и перед боем с Лебедевым давали немного шансов, а он совершил сенсацию.

Якубов и Абдуллаев нацелились на титулы

Андеркард к турниру также получился одним из сильнейших за последний год для RCC Boxing Promotions, где сразу несколько перспективных боксёров, находящихся под крылом одной из мощнейших промоутерских компаний в российском боксе, сделали шаги на пути к чемпионским титулам. Непобеждённая экс-чемпионка Универсиады Татьяна Зражевская завоевала свой первый титул в профессиональном боксе. В течение десяти раундов она «избивала» невысокую и возрастную мексиканку Эстреллу Вальверде, которая выстояла до гонга. Теперь Татьяна получила временный титул по версии WBC в легчайшем весе и может встретиться с другой мексиканкой — Юлихан Алехандрой Луной, владеющей регулярным титулом.

Проживающий в Екатеринбурге таджик Мухаммад Якубов уже входит в десятку лучших боксёров в первом лёгком весе, а очередным шагом к титульному бою стала его победа над таким же небитым проспектом из Южной Африки Лунгой Ситемелой. В пятом раунде Якубов дважды отправлял соперника в нокдаун, но смог развить успех и довести дело до досрочной победы.

Свой второй поход за титулом после неудачной поездки в Америку в 2019 году начал легковес Заур Абдуллаев. В отборочном поединке за право оспорить титул WBC Silver с армянином Жорой Амазаряном он уверенно вёл в первой половине, пока не зевнул жёсткий удар навстречу в концовке шестого раунда. В следующей трёхминутке Амазарян уже отправил россиянина в нокдаун, но Абдуллаев восстановился и вернул себе инициативу в концовке встречи. На последних секундах десятого раунда уже сам послал в нокдаун оппонента. Все трое судей отдали победу в претендентском поединке Абдуллаеву.

Против Мчуну Тищенко не нашёл ни одного приёма

Евгений начал бой явно осторожно, всем своим видом показывая, что слова уважения к Мчуну, высказанные перед поединком, не были дежурной любезностью. Россиянин отдал инициативу значительно уступающему в росте сопернику, а сам не особо активно старался держать его на дистанции джебом. Африканец без проблем сокращал дистанцию, проводя стремительные атаки, от которых Тищенко старался плотно перекрываться, и лишь к концу третьего раунда у него стали получаться какие-то ответные атакующие действия. Мчуну при этом чувствовал себя более раскованно и легко на ногах.

Постепенно африканец стал всё чаще атаковать корпус россиянина и тактически выполнял идеальную работу против высокого соперника, действуя резко и решительно. Тищенко с пятого раунда активнее начал работать джебом, но Мчуну быстро научился уходить от этих ударов и атаковать с наскока. Тищенко в поединке с хорошо обученным и физически сильным соперником не мог использовать своё преимущество в росте и длине рук, с чем у него раньше были проблемы в любительской карьере и на заре профессиональной. Оказалось, что он был не в состоянии чем-то удивить африканца, а Мчуну оказался крайне неудобен для него самого.

Во второй половине боя Табисо продолжил жёстко атаковать корпус россиянина, оставляя всё более заметные следы ударов на теле и лице. При этом он легко уходил от прямолинейных атак Тищенко, которого наставник Александр Золкин безуспешно призывал действовать хитрее. Размены выглядели временами печально. Двойка Тищенко свистела по воздуху, а Мчуну в контратаке на скачке доставал россиянина.

Евгений стал чаще клинчевать по ходу боя, порой ему удавалось за счёт этого сдерживать наступление соперника, но об эффективной работе в стиле братьев Кличко не могло идти и речи. Мчуну продолжал читать его как открытую книгу и при этом не выдыхался в концовке, имея куда больший опыт затяжных поединков.

Алексей Колчин и Максим Комаров/rccboxing/vk.com

Штурма, каких-то решительных и рискованных действий мы от Евгения в этот вечер так и не дождались. Даже когда ему удавалось перехватить инициативу и прижать соперника к канатам, Мчуну продолжал доносить до цели свои стремительные двойки. Временами за Евгения можно было порадоваться, что у африканца нет сильного нокаутирующего удара.

Факт поражения угол Тищенко признал ещё перед последним раундом, а лицо его супруги в тот момент выражало смесь шока и волнения. В этой ситуации ещё сильнее одностороннего боя могли шокировать только судейские записки, что в России иногда случается, но тут судьи были объективны. Двое иностранных рефери отдали Тищенко три раунда, а наш соотечественник Ираклий Малазония — всего один.

Африканцы едут в Россию за титулами

Два африканских парня Табисо Мчуну и Илунга Макабу за последние несколько лет перебили в России весь цвет первого тяжёлого дивизиона, подняли свой рейтинг, финансовое состояние и пополнили копилку поясов. Макабу окончательно уничтожил топового боксёра Кудряшова и остановил продвижение Папина. Его ухудшенная копия Мчуну сначала отправил на пенсию Лебедева, а затем показал истинный уровень Тищенко, который так и не научился пользоваться своими природными преимуществами.

До последнего раунда так и не было понятно, как Евгений собирался в этом бою побеждать. Его длинный джеб не работал против гибкого и подвижного соперника, клинчевать за годы в профи он так и не научился, а кроме затянутых ударов, которые соперник видел за версту, ничего не придумал за 12 раундов в атаке.

Нокаутирующего удара в арсенале Тищенко также нет, пусть не смущает послужной список, в котором он досрочно побеждал тех бойцов, которых принято называть «мешками». Да и пока непонятно, за счёт чего Евгений мог бы боксировать по-другому и способен ли он в принципе в корне изменить свою систему подготовки и арсенал. С нынешним багажом у него не будет шансов против любого оппонента из топ-10, что наглядно продемонстрировал Мчуну.