Поветкина уговаривают завершить спортивную карьеру

Буду уговаривать Сашу завершить карьеру, — пишет промоутер.
Перед этим сообщением Рябинский оставил ещё одно:
Я думаю, это последний бой.
Сообщение касалось поединка Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, который прошёл 28 марта. Бой закончился поражением россиянина: «русский витязь» получил нокаут в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC.
Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед — 25 закончились нокаутом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный бой весны для российских фанатов бокса позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.
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