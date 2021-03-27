Поветкина уговаривают завершить спортивную карьеру

https://static.news.ru/photo/2c7fb664-8f76-11eb-9b66-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press

Александр Поветкин может завершить спортивную карьеру боксёра. Уговорить его попытается президент промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы спортсмена, Андрей Рябинский.

О своём намерении Рябинский написал в Twitter.

2 warriors-class & respect in abundance by Dillian & Sasha!

Iâm hearing Sasha is not feeling well & heâs going to hospital..letâs all hope heâll be fine but safety first and get a proper exam. Canât say it enough-I love both these guys! @SkySportsBoxing @DillianWhyte @EddieHearn https://t.co/PgsB1SPDPm — Michael Buffer (@Michael_Buffer) March 28, 2021

Буду уговаривать Сашу завершить карьеру, — пишет промоутер.

Перед этим сообщением Рябинский оставил ещё одно:

Я думаю, это последний бой.

Сообщение касалось поединка Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, который прошёл 28 марта. Бой закончился поражением россиянина: «русский витязь» получил нокаут в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC.

Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед — 25 закончились нокаутом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный бой весны для российских фанатов бокса позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.