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Поветкина уговаривают завершить спортивную карьеру

06:33, 28 марта 2021
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press

Александр Поветкин может завершить спортивную карьеру боксёра. Уговорить его попытается президент промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы спортсмена, Андрей Рябинский.

О своём намерении Рябинский написал в Twitter.

Буду уговаривать Сашу завершить карьеру, — пишет промоутер.

Перед этим сообщением Рябинский оставил ещё одно:

Я думаю, это последний бой.

Сообщение касалось поединка Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, который прошёл 28 марта. Бой закончился поражением россиянина: «русский витязь» получил нокаут в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC.

Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед — 25 закончились нокаутом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный бой весны для российских фанатов бокса позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.

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