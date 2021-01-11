Поветкин: удар Уайту очень хорошо зашёл, поэтому он не помнит нокаут

Александр Поветкин, как к нему ни относись, сделал такую карьеру, какой не было ни у одного российского тяжеловеса за всю историю, при всём уважении к Николаю Валуеву и Султану Ибрагимову. В 41 год Витязь продолжает выступать на топ-уровне и прямо сейчас начинает подготовку к реваншу с Диллианом Уайтом. Точной даты пока нет, но она появится в ближайшие дни. Почти наверняка это будет апрель 2021 года. За день до отлёта на сборы он пообщался с корреспондентом NEWS.ru и рассказал, как перенёс коронавирус, как бил и будет бить разговорчивого британца и когда завершит карьеру.

— Александр, как праздники провели?

— Нормально, спокойно, с семьёй дома. С супругой и сыном встретили Новый год.

— Как самочувствие? Недавно весь боксёрский мир обсуждал ваш COVID.

— Сейчас всё нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение лёгких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти.

— Как перенесли, с какими симптомами? Говорят, было довольно жёстко.

— Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить.

— На какой стадии была подготовка к Уайту, когда всё это случилось?

— Это была уже завершающая стадия, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил.

vk.com/alexander_povetkin

— Что думаете про слова Уайта, который не верит, что вы реально заболели, а думает, что вам просто нужно больше времени на подготовку?

— Это ему больше времени нужно, чтобы отойти от того, что с ним было в первом бою! Чтобы что-то зашевелилось в нём снова. А так, конечно, это всё неправда, что он сказал.

— Уайт сказал, что там не было нокаута, а он просто упал. Был нокаут, как сами почувствовали? Насколько хорошо удар зашёл?

— Очень хорошо зашёл! Конкретно! Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было.

— В Сети есть видео, как Эдди Хирн жмёт вам руку и что-то говорит после боя. Что он сказал?

— А кто его знает, что он сказал, если бы я ещё английский знал! Но он явно что-то хорошее и доброе сказал, он вообще позитивный человек. Ничего плохого он просто не мог сказать.

— Будь ваша воля, согласились бы на реванш с Уайтом или дрались бы с кем-то из чемпионов? Рейтинг-то позволяет.

— Конечно, я хотел бы реванш с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Что думаете о новом тренде в раскрутке боёв, когда уже даже не треш-ток используется, а два бойца устраивают потасовку, чтобы об этом все говорили? Такое чаще бывает в ММА, но и в боксе всё чаще можно видеть похожие истории, вроде потасовок на взвешивании.

— Мне кажется, это всё чуждо нашим людям. Это всё рассчитано не на нас, это для них раскрутка, для западного зрителя. Я считаю, это не красит боксёров. Тем более их смотрит молодёжь, дети. Когда пример берут не с красивых действий на ринге, а с непонятно какого поведения за его пределами, это неправильно.

— Что бы вы сделали, если бы Хирн попросил вас толкнуть Уайта на взвешивании?

— Я бы в таком не стал участвовать. Я бы вежливо отказался.

— Вы сказали в одном из интервью, что после реванша с Уайтом можете завершить карьеру. Это правда?

— Нет, я прямо так не говорил. Я буду смотреть по здоровью. Сейчас надо перепроверить лёгкие, посмотреть ещё раз по сосудам, там тоже были некоторые врачебные моменты. Но думаю, что там всё нормально.

— Если здоровье подводить не будет, то что должно случиться, чтобы вы сказали, что уже сделали достаточно и можно с чистой совестью завершать карьеру?

— Я просто люблю боксировать, люблю это дело. Мне нравится выходить против хороших соперников, где-то побеждать, где-то получать, но продолжать драться. Пока есть возможность, я буду это делать. Нет такого боя или соперника, после которого я точно захочу закончить. Я буду продолжать, пока будет позволять здоровье.