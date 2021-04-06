Лига Хабиба без Хабиба: как Eagle FC закрепляется на рынке ММА

Хабиб Нурмагомедов больше не будет драться — с этим смирились почти все, а кто не смирился, им это неизбежно предстоит сделать. Но из ММА-бизнеса чемпион UFC не ушёл и в прошлом году выкупил целый промоушен. Бывший Gorilla FC стал Eagle FC — по прозвищу Хабиба (Орёл), и 6 апреля обновлённая лига провела второй турнир в Москве. В отличие от первого турнира, сейчас самого Хабиба на нём не было, не было в карде и звёзд, но о вечере всё равно есть что рассказать.

Напряжённый главный бой

Не все бои были действительно интересными в этот вечер, но главный — был. Действующий чемпион Eagle FC в лёгком весе Мехди Дакаев (12-2) защищал пояс против Узаира Абдуракова — непобеждённого россиянина (13-0). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Дакаева единогласным решением судей (49:46 и 48:47 дважды). Бойцы рубились не так уж много, больше боролись на канвасе, но борьба — это тоже по-своему интересно. Очень многим нравится. В том числе и зрителям, которые собрались в «ГЦКЗ Россия». В пятом раунде было вообще зрелищно: Мехди чуть не задушил соперника, но тот невероятным образом выбрался и почти выиграл нокаутом. Бой действительно был близким, не было полной уверенности, что победу отдадут чемпиону, но произошло так.

Хабибу не до детища

Чтобы привлекать журналистов и создавать «хайп» вокруг турниров, логичным решением было бы Хабибу лично приезжать на соревнования и проводить пресс-подходы. Он так делал два месяца назад, 9 февраля, когда почтил присутствием прессу после Eagle FC 33. Сейчас не было ни его, ни кого-либо из больших звёзд. Если не считать таковым Вячеслава Василевского, который выиграл несколько неплохих боёв в прошлые годы, до поражения от Маги Исмаилова.

Почему сейчас не было Хабиба? Точный ответ на этот вопрос известен только ему и ограниченному кругу людей. Не ответил даже его менеджер Ризван Магомедов, который на турнире был. Но говорят, что Хабиб в Москве. Кто-то даже уверял, что он был на турнире, но его никто не видел.

Акцент на молодых

Чем промоушен Eagle FC отличается от других? Тем, что здесь вообще нет бойцов, чьё имя известно за пределами ММА-сообщества. Даже узкопрофессиональные журналисты, специализирующиеся на единоборствах, многих абсолютно не знают. Это не случайно так, Хабиб сам говорил, что главная задача его промоушена — развивать молодых бойцов, а не привлекать звёзд. Это не будет приносить прибыли сразу, но будет давать ребятам из кавказских селений, городов Средней Азии и российских деревень шанс сделать большую карьеру. Хотя, как говорил Хабиб, с прибылью тоже проблем нет. По его словам, Eagle FC — единственная лига в России, которая зарабатывает деньги.



А кто вам сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсоры, хорошее соглашение с «Матч ТВ». Возможно, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги. С тех пор как я стал владельцем, мы ни одного турнира не отработали в минус. У нас капитал растёт, сам проект растёт, — сказал он в феврале.

Сотрудничество с правильными людьми

Главное, что даёт шанс на большую карьеру, — договорённости Хабиба с главой UFC Дэйной Уайтом. На бумаге они пока не зафиксированы, но Хабиб уверяет, что Дэйна следит за Eagle FC и готов к тому, чтобы сделать сотрудничество официальным. Если в промоушене появится доминирующий чемпион, который несколько раз защитит пояс, то Хабиб поспособствует его переходу в UFC. И уже сейчас есть как минимум два бойца, кто к этому готов, — это тяжеловес Ризван Куниев и чемпион в лёгком весе Мехди Дакаев — тот самый, который устроил шоу 6 апреля.