Лидер мужской сборной России Александр Логинов отказывается подписать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), потому что его не устраивает разделение спонсорских денег. Ещё три титулованных биатлониста его поддерживают, также как и завершивший карьеру Антон Шипулин. СБР грозится не допустить бунтовщиков до соревнований или не дать им экипировку и инвентарь. В биатлоне снова громкий скандал.

Денежный вопрос

Контрактные споры между федерациями и сильными спортсменами в спорте не редкость. У последних позиция заведомо не выигрышная, так как нет реальных рычагов, чтобы продавить свои требования, а федерация всегда может отлучить их от команды. Контракты Союза биатлонистов России, предложенные спортсменам в этом межсезонье, не понравились многим, однако отказался их подписывать только лидер сборной Александр Логинов — человек, невероятный прогресс которого в минувшем сезоне способствовал успеху новой команды и дал надежду, что тёмные времена российского биатлона останутся позади.

Однако, когда дело дошло до делёжки спонсорского пирога, интересы лидера команды и её руководства разошлись. СБР запланировал в бюджете 6 млн рублей на премиальные спортсменам. Размер их будет зависеть от достигнутых результатов. По словам исполнительного директора Сергея Голикова, победа на этапе Кубка мира оценивается в 150 тыс. рублей. В 2006 году тогдашний глава СБР Александр Тихонов называл сумму в 90 тыс., что в долларовом эквиваленте было значительно больше, да и призовые от IBU тогда не достигали нынешних высот. Для сравнения международная федерация сейчас выплачивает €15 тыс. за победу. Взамен СБР просит все права на использование имиджа спортсменов и львиную долю рекламной площади на форме. Так, спортсменам предлагается одно место под личных спонсоров, а они хотели бы иметь три. Большое значение также имеет, где располагаются эти места и насколько они видны в кадре. К тому же деньги от личных спонсоров не зависят от результата, а призовые ещё надо выиграть и далеко не факт, что перешагнувшие 30-летний рубеж Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко, а также проваливший прошлый сезон Антон Бабиков сподобятся на великие подвиги.

Также спортсменов не вполне устраивает организация и проведение сборов, на которые сейчас выделяется меньше средств. К примеру, известный факт, что часть патронов спортсмены покупают за счёт своих регионов и везут на сборы с собой. Федерацию также можно понять. Из привлечённых спонсорских денег они делают доплаты тренерам и персоналу команды, покупают недостающий инвентарь, организуют сборы юношеских команд, оказывают помощь небогатым регионам, покупая винтовки для детей, которые без этого не смогли бы заниматься спортом и делают много других полезных вещей, без которых новые «Логиновы» и «Гараничевы» просто не появятся. Жертвовать основной целью — развитием биатлона в стране — ради «хотелок» нынешних звёзд они явно не намерены, а денег на всё явно не хватает. Руководители СБР даже добровольно отказались от зарплат и командировочных ради экономии.

В проигрыше все стороны

Проблема же не столько в разногласиях, сколько в нежелании идти на компромисс в ключевых вопросах. Визит на сбор в Сочи исполнительного директора Сергея Голикова показал, что до этого компромисса, как и до старта сезона ещё шагать и шагать. Если во второстепенных вопросах Голиков готов пойти на уступки, то в ключевых — СБР продолжает стоять на своём. Оно и понятно, контракты со спонсорами федерации подписаны и рассчитаны на конкретные места на форме и винтовках спортсменов, а других источников пополнить возможный бюджетный дефицит (а бюджет федерации более чем скромен и составляет примерно €2 млн) у них нет.

У нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине, — честно признаётся Голиков в интервью РИА «Новости».

Пока же обострение конфликта не обещает ничего хорошего каждой из сторон. Спортсмены, если пойдут на принцип, могут быть не допущены до старта сезона и тогда не увидят никаких призовых и спонсорских денег. Представить ситуацию, при которой Логинов будет упираться до конца и вместо Эстерсунда поедет на Кубок России в Тюмень, сейчас невозможно. С другой стороны, СБР действует в правовом поле и сложно представить, что кто-то сверху, будь то министр спорта Павел Колобков или глава ОКР Станислав Поздняков, сможет на них надавить. Ситуация. действительно, проигрышная.

Но при этом и СБР показывает себя в этом свете не с лучшей стороны. Угрозы вместо реальных компромиссов, раскачивание ситуации в СМИ и даже отстранение бывшего председателя тренерского совета Максима Кугаевского, который, как казалось, мог влиять на ситуацию и провоцировать бойкот. Его преемник Евгений Редькин зато высказался чётко.

Евгений Редькин Константин Чалабов/РИА Новости

У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте, — рассказал Редькин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Возможно, уже к осени стороны придут к компромиссу и тогда сложится ситуация, как в старом анекдоте. Чашечки найдутся, а осадочек останется. Позиция СБР не добавляет руководству авторитета в глазах спортсменов. Гараничев и Малышко выступают уже при третьем руководителе, и им есть, с чем сравнивать, а потому искра в отношениях с Драчёвым и его командой может проскочить ещё не раз. Информационную войну СБР также проигрывает. По опросам на различных ресурсах, более 80% болельщиков на стороне спортсменов.

Более того, за своих бывших товарищей по команде вписался её лидер и без пяти минут депутат Госдумы Антон Шипулин. Даже притом, что позиция спортсменов является неоднозначной, а их требования где-то выглядят чрезмерными — это сильный поступок Антона. Во-первых, он показал, что с уходом из спорта не оторвался от земли и от своих друзей, во-вторых, не побоялся конфронтации с будущим соседом по фракции Драчёвым. В-третьих, в медийном плане его эмоциональный и местами даже перегибающий палку крик души будет куда эффективнее грамотных, но слишком пространных рассуждений Голикова о гражданском кодексе и правовом поле. Поэтому и СБР ничего выиграть в споре не может.

Владимир Драчёв Сергей Булкин/News.ru

Владимир Владимирович, ваш выход!

Как же можно разрешить спор сторон, если сейчас их недовольство друг другом только зреет? В перспективе можно отдать на откуп спортсменам хоть все рекламные площади, но при этом обязать их самостоятельно оплачивать инвентарь, работу специалистов и организовывать сборы на деньги спонсоров и субсидии государства. Справятся ли с этим люди, которые не всегда способны отследить собственное время старта и количество штрафных кругов, — это уже их личные проблемы. Федерация же сможет сосредоточиться на развитии биатлона внутри страны, поддержке регионов и проведении всероссийских соревнований. Но это в идеальном мире, к которому мы неизвестно когда придём, а конфликт нужно разрешать прямо сейчас. Похоже, без третейского судьи не обойтись.

Претензии спортсменов Голиков обещал рассмотреть на ближайшем заседании правления СБР, куда входит, но пока не принимает активного участия министр строительства и ЖКХ и бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев — человек, выведший Тюмень в лидеры российского биатлона и построивший один из лучших комплексов в мире. К мнению Якушева не могут не прислушаться как первые лица СБР, так и спортсмены, тем более Логинов и Гараничев не один год получали хорошую зарплату в возглавляемом им регионе. Конечно, у Якушева хватает сейчас забот на новом месте работы, но он по-прежнему способен, пусть и кулуарно, но разрешать многие сложные моменты. В общем, ваш выход, Владимир Владимирович, сами они, похоже, не разберутся.