Лещенко поставил Хабиба и Моргенштерна в один ряд

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Российский артист Лев Лещенко отреагировал на критику бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова в адрес рэпера Моргенштерна.

Завершивший карьеру боец считает, что в России нужен дисциплинарный орган, который будет «чистить эту грязь с экранов».

Я не осуждаю Хабиба, но всё зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону, — приводит слова Лещенко Sport24.ru.

По его словам, мнение Нурмагомедова демонстрирует вседозволенность благодаря «бешеной популярности». Он поставил рэпера и спортсмена в один ряд и заявил, что оба выходят за рамки норм.

Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн, — сказал Лещенко.

Ранее Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которая была придумана специально для него. Артист будет директором по работе с молодёжью. Перед рэпером поставили цель — привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тысяч новых пользователей.

После завершения карьеры 32-летний Нурмагомедов был исключён из всех рейтингов UFC. Таким образом, рейтинг в лёгком весе возглавил Дастин Порье, а вне категорий — Джон Джонс. Теперь чемпионский пояс в весовой категории Хабиба официально стал вакантным, писал NEWS.ru.