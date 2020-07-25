Легендарные бразильцы Ногейра и Вердум попрощались с октагоном

https://static.news.ru/photo/ecdcf0ea-ceef-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Антониу Родригу Ногейра Фото: instagram.com/minotauromma

Бразильский боец полутяжёлого веса Антониу Родригу Ногейра (23-10) попрощался с ММА, проведя третий поединок с соотечественником Маурисиу Руа (27-11-1). 44-летний боец вновь уступил по очкам в упорной борьбе.

Бой начался в неспешном темпе в обмене ударами с дистанции, где Руа был чуть активнее и точнее, а Ногейра решил взорваться только на исходе первой пятиминутки. Пропустив несколько ощутимых ударов, Руа перевёл бой в партер. Ногейра попытался развить успех во втором раунде, более активно пошёл в размен, а затем свалил соперника на землю. Во второй половине боя Ногейра заметно устал, и паузы между его вспышками активности стали дольше. Руа неплохо использовал ноги, чтобы держать соперника на дистанции. По итогам трёх раундов двое судей отдали победу со счётом 29:28 Руа, а третий поставил те же очки в пользу Ногейры

Легендарный бразильский тяжеловес, экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум провёл последний поединок в организации, после чего стал свободным агентом. В первом раунде он заставил сдаться рычагом локтя шведа Алекса Густафссона, проведшего первый поединок в тяжёлом весе.