По уши в крови: как Бетербиев нокаутировал Брауна в бою за титулы WBC и IBF

В Монреале завершился вечер бокса, в главном поединке которого Артур Бетербиев взял верх над Маркусом Брауном и защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF. В четвёртом раунде россиянин получил глубокое рассечение, остановить которое не удалось, но не дрогнул. В седьмом отрезке он впервые отправил американца на канвас, а в девятом одержал 17-ю досрочную победу в карьере.

В преддверии боксёрского вечера в Монреале мало кто верил в триумф Маркуса Брауна в поединке с Артуром Бетербиевым. Котировки букмекеров на успех американца составляли унизительные 7,0, а двукратный обладатель олимпийского золота Алексей Тищенко предсказывал россиянину уверенную победу. Даже соотечественник претендента и бывший оппонент Руслана Проводникова — Тимоти Брэдли предрекал уроженцу Статен-Айленда досрочное поражение и выражал мнение, что тот продержится максимум восемь раундов.

Возможно, надежду в фанатов Брауна могли вселить небольшие проблемы Бетербиева во время взвешивания. Россиянин не смог сходу уложиться в лимит категории (79,378 килограмма), чего с ним не случалось в последние годы. Вследствие этого он был вынужден повторно пройти процедуру. В итоге россиянин благополучно «убрал» лишние 90 граммов и сохранил за собой право отстаивать чемпионские звания.

Один из главных вопросов заключался в том, были ли минимальные сложности со сгонкой веса лишь неудачным стечением обстоятельств или свидетельством того, что годы всё же берут своё. В январе Бетербиеву исполнится 37 лет, и не секрет, что с возрастом спортсменам становится всё труднее укладываться в лимит дивизиона. Однако зачастую это сопряжено ещё и с общим снижением уровня готовности, а, следовательно, и результатов.

Стоит отметить, что повод сомневаться в себе Бетербиев дал не перед схваткой с Брауном, а несколько раньше. Его выступление в бою с Адамом Дайнесом серьёзно разочаровало и впервые заставило задуматься, не уходит ли время непобеждённого бойца. Тогда он смотрелся крайне невыразительно на протяжении большей части противостояния, а за ум взялся ближе к десятому раунду. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы вновь выиграть досрочно. Да, причиной проблем вполне мог быть 17-месячный простой, вызванный пандемией, но однозначно ответить на этот вопрос было нельзя. Таким образом, подтвердить или опровергнуть эти опасения должен был поединок в Монреале.

Что касается самой битвы, то можно было заранее предсказать, на что именно будут делать ставку тот или иной боксёр. От Бетербиева было логично ожидать его фирменного прессинга и попыток сломить оппонента с помощью мощнейших ударов. Артур никогда не ставил перед собой задачу перебоксировать визави, подтверждением чему был тот факт, что все 16 схваток он завершил досрочно. И не было никаких оснований полагать, что в этот раз он решит изменить себе.

Браун, напротив, мог рассчитывать в первую очередь на победу судейским решением. При всём к нему уважении, он не обладал мощью, чтобы отправить на настил Бетербиева, зато мог использовать преимущество в росте и длине рук, чтобы удерживать его на дистанции — то, что получалось у него в дуэлях с Баду Джеком и Денисом Грачёвым. Это же он пытался делать и в сражении с Жаном Паскалем, но тогда всё закончилось не самым удачным образом. В общем счёте Маркус трижды заигрывался и оказывался в нокдауне, что и не позволило ему взять верх.

В дебюте поединка ожидания всецело оправдывались, а смутить Бетербиева не смогли даже организаторы, перед боем по ошибке включившие советский гимн вместо российского. Артур активно прессинговал, пусть и практически не выбрасывал ударов, а Браун действовал исключительно вторым номером, лишь изредка пытаясь проводить силовые комбинации. В подобной манере всё продолжалось вплоть до середины третьего раунда, когда россиянин стал понемногу включаться и всё чаще нагружать как голову, так и корпус противника. Правда, тот хоть и изредка, но старался отвечать. Пропустив несколько фирменных двоек, он попытался реваншироваться, а в одном эпизоде даже отогнал чемпиона к центру ринга.

Ключевым стал четвёртый отрезок. Первая же серьёзная попытка Бетербиева обострить ход дуэли завершилась клинчем, в котором спортсмены столкнулись головами. Инициатором захвата выступил Браун, но пострадал он значительно меньше. Если у него открылось небольшое рассечение рядом с правым глазом, то у Артура — глубокая рана на лбу, из которой обильно полилась кровь.

A clash of heads in Round 4 results in a nasty gash on @ABeterbiev 's forehead #BeterbievBrowne | LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/DzUBesTL8O — Top Rank Boxing (@trboxing) December 18, 2021

Россиянин оказался в сложнейшем положении. С одной стороны, ему было необходимо форсировать ход битвы, ведь она могла быть остановлена в любую минуту. Согласно правилам, если схватка продлилась пять раундов и больше, то в случае остановки победитель определяется решением судей. А на момент инцидента не было абсолютно никакой уверенности в том, что именно чемпион ведёт на карточках арбитров. С другой стороны, Артур рисковал стать более уязвимым для контратак Маркуса, что грозило как поражением нокаутом, так и усугублением ситуации с рассечением.

Перед пятой трёхминуткой за Бетербиева стало совсем тревожно. По просьбе рефери на ринге обоих спортсменов осмотрел доктор. Но если проверка состояния претендента заняла не более 15 секунд, то чемпиона — около минуты. И стоит признать, повод для этого был. К началу отрезка рассечение лишь увеличилось, а остановить кровь не удалось даже в перерыве. Тем не менее врач не рискнул брать на себя ответственность и позволил россиянину продолжить сражение.

Бетербиев понял, что находится на волоске от первого поражения в карьере, и пошёл ва-банк. На протяжении следующих пяти раундов он без оглядки «летел» вперёд, вбивая в голову Брауна одну размашистую комбинацию за другой. И стоит отдать должное американцу: вплоть до седьмого отрезка он стоически переносил все испытания. Маркус наглухо перекрывался, вследствие чего большинство попаданий приходилось по блоку, и даже пытался бить в ответ. Правда, довольно редко, но не без риска для чемпиона.

DOWN goes Browne! @ABeterbiev 's left hook to the body sends the challenger to the canvas #BeterbievBrowne | LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/IlVEGKyL5o — Top Rank Boxing (@trboxing) December 18, 2021

Впервые Браун дрогнул в седьмом раунде. Фирменный правый прямой пришёлся точно в голову и заставил его впервые опуститься на канвас. Бетербиев почувствовал, что соперник вот-вот сломается, и бросился добивать, но развить успех не сумел. А уже в следующей трёхминутке Маркус ещё больше удивил. Осознав, что выиграть по очкам уже не удастся, он сам стал работать активнее и принялся всё жёстче атаковать коронной левой.

И в этот момент могло показаться, что план американца работает. Сложилось впечатление, что Бетербиев немного подсел, а Браун, наоборот, осмелел и стал всё чаще попадать. Однако российский чемпион быстро продемонстрировал, что не собирался сбавлять обороты. Более десяти ударов подряд пришлись точно в цель, а решающим стал левый боковой по печени — то, о чём Артура просили на протяжении всего противостояния. Маркус рухнул на настил и не смог подняться.

Для Бетербиева этот поединок стал одним из самых сложных в карьере, а по его итогам стало ясно, что он по-прежнему остаётся одним из сильнейших боксёров полутяжёлого веса. Россиянин одержал 17-ю досрочную победу и остался непобеждённым, в очередной раз защитив титулы WBC и IBF. Вопрос в том, что ждёт Артура впереди. Сам он отказался отвечать на вопрос о будущих соперниках, однако их имена и так известны. Самым логичным станет проведение объединительного поединка с чемпионом WBA Дмитрием Биволом, однако не стоит отметать и организацию супердуэли с Саулем Альваресом.