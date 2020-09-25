Кремлёв: сделали выговор департаменту бокса за проведение боя Харитонова

Сергей здесь не при чём, но таких боёв не должно быть, они недопустимы. Мы же не в цирке находимся. Такое нельзя допускать. Хотелось бы, чтобы такого никогда не повторялось, мы сделали выговор нашему департаменту (профессионального бокса) за то, что такой бой вообще состоялся. Я был очень недоволен, бокс — это серьёзный вид спорта, а не цирк. Этого Уильямса бы даже журналист побил. Был бы соперник серьёзнее, Сергей бы тоже показал больше, — сказал Кремлёв в интервью NEWS.ru.