https://static.news.ru/photo/a67d11ca-cda1-11e9-a6db-fa163e074e61_660.jpg Колби Ковингтон Фото: Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скандальный американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Колби Ковингтон пригрозил изуродовать чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Не дождусь, когда я похороню этого парня. После боя с Вудли он сидел в коляске на пресс-конференции, изображая из себя травмированного, а уже через восемь часов был готов прыгнуть на меня через барьер, оттолкнув беременную женщину. Я покажу, что он фальшивка, сотру его в порошок и сделаю инвалидом, — приводит слова Ковингтона MMAFighting.com.

Ковингтон должен стать следующим соперником Усмана за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но пока их бой официально не объявлен. По сообщению издания, он может пройти в ноябре на UFC 244 в Нью-Йорке.

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