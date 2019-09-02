Скандальный американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Колби Ковингтон пригрозил изуродовать чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
Не дождусь, когда я похороню этого парня. После боя с Вудли он сидел в коляске на пресс-конференции, изображая из себя травмированного, а уже через восемь часов был готов прыгнуть на меня через барьер, оттолкнув беременную женщину. Я покажу, что он фальшивка, сотру его в порошок и сделаю инвалидом, — приводит слова Ковингтона MMAFighting.com.
Ковингтон должен стать следующим соперником Усмана за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но пока их бой официально не объявлен. По сообщению издания, он может пройти в ноябре на UFC 244 в Нью-Йорке.
Как сообщал News.ru, соперник Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье по прибытии в Абу-Даби станцевал арабский танец.