Кошкин нокаутировал Бутенко на турнире АСА в Москве

https://static.news.ru/photo/44c72a96-bff9-11eb-a424-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов

Российский полусредневес Андрей Кошкин (20-7) нокаутировал во втором раунде украинца Александра Бутенко (50-16-3) в главном бою вечера на турнире АСА 123 в Москве.

Первый раунд спортсмены провели в стойке в жёстком обмене ударами, где Кошкин отправил соперника в нокдаун, но затем нанёс ему на земле запрещённый удар ногой. Бутенко быстро восстановился и сумел продолжить бой, но проигрывал сопернику в большинстве разменов ударами. В концовке второго раунда мощным ударом с правой Кошкин отправил соперника в глубокий нокаут.

В соглавном бою вечера казахстанский полусредневес Георгий Кичигин победил раздельным решением судей бразильца Элиаса Сильвериу.

Как сообщалось ранее, в Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 122. В главном бою вечера американец Тони Джонсон победил техническим нокаутом в третьем раунде украинца Дмитрия Побережца и отстоял титул чемпиона АСА в тяжёлом весе.