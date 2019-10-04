https://static.news.ru/photo/46eebf3e-e722-11e9-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Корешков и Лоренц Ларкин Фото: https://vk.com/koreshkov_andrey

Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение по очкам (22-4) от американца Лоренца Ларкина (21-7) в главном бою вечера на турнире Bellator 229 в Калифорнии.

Бой получился очень близким. После равного первого раунда Корешков оказался в нокдауне во второй пятиминутке и буквально выживал до финального гонка. Заключительный раунд россиянин контролировал за счёт борьбы, но этого оказалось недостаточно для победы. В итоге один судья отдал победу Корешкову со счётом 29:28, а двое других с таким же счётом Ларкину.

В предварительном карде другой россиянин Анатолий Токов победил техническим нокаутом в конце второго раунда армянина Храчо Дарпиняна.

Как сообщал News.ru, чеченский боец Салман Жамалдаев потерпел поражение по очкам на юбилейном турнире АСА в Грозном от бразильца Фелипе Фроеса и уступил ему титул чемпиона в полулёгком весе.