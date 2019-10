Бой получился очень близким. После равного первого раунда Корешков оказался в нокдауне во второй пятиминутке и буквально выживал до финального гонка. Заключительный раунд россиянин контролировал за счёт борьбы, но этого оказалось недостаточно для победы. В итоге один судья отдал победу Корешкову со счётом 29:28, а двое других с таким же счётом Ларкину.

