Константин Цзю назвал Иноуэ серьёзным соперником для сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю выразил мнение, что для его сына Тимофея поединок с Такеси Иноуэ обещает стать сложным испытанием. Как прославленный спортсмен сказал «Чемпионату», японец входит в десятку сильнейших боксёров мира и является ярким нокаутёром.

Такеси Иноуэ входит в десятку лучших боксёров мира. У японца очень неплохой послужной список, поэтому это серьёзный соперник для Тима. Иноуэ — нокаутёр, бьющий, является первым номером. Бой с Тимом — это дополнительная моральная и физическая нагрузка, ответственность, — сказал Цзю.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, следующий поединок Тимофея Цзю может проходить за титул чемпиона мира в первом среднем весе. Однако он отметил, что в битве с Иноуэ для его сына «не будет ничего лёгкого».

На данный момент Цзю-младший имеет в своём послужном списке 19 побед на профессиональном ринге, 15 из которых он одержал досрочно. При этом австралийский боец с российскими корнями не потерпел ни одного поражения.

Иноуэ также провёл 19 боёв. В 17 из них он взял верх (в 10 — досрочно), в одном потерпел поражение, а ещё один свёл вничью.

Ранее Константин Цзю объяснил, почему не выступал на ринге под флагом какой-либо страны, и заявил, что никогда не представлял Россию. Он признался, что прожил в Австралии 20 лет, и признался, что страна «приняла его как родного».