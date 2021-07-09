«Конор опять разочаровывает»: Уральский Халк Штырков оценил бой с Порье

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк (выступающий за клуб «Архангел Михаил») прокомментировал NEWS.ru итоги боя Конора Макгрегора с Дастином Порье на турнире UFC 264.

Опять Конор держит весь мир в напряжении, а потом разочаровывает. Травма понятно — неприятный момент, главное, чтобы без последствий. Но даже по первому раунду было понятно, что Порье пройдёт его без лишних проблем, — сказал Штырков.

С точки зрения бойца, глава UFC Дэйна Уайт организует четвёртый бой Макгрегора с Порье.

Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победа, таким образом, досталась Порье. Он выиграл у Конора дважды в трёх поединках и стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя Порье назвал условие для ещё одного боя с Макгрегором.

Травму ирландца оценил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.