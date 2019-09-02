7 сентября в Абу-Даби состоится самый ожидаемый бой года в ММА. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье оспорят титул чемпиона UFC в лёгком весе. News.ru продолжает цикл материалов об этом бое. Сейчас пришёл черёд взвесить шансы противоборствующих сторон, которые явно неравны.

Большинство букмекеров оценивает шансы Хабиба как 4 к 1, такой же прогноз дают и эксперты. При этом шансы на то, что бой завершится досрочно выше, чем на то, что он пройдёт всю дистанцию. Если же оценивать способ достижения победы, то Хабиб с большей вероятностью добьётся её по очкам или сдачей соперника, а шансы Порье в основном — победить нокаутом. Самый же невероятный исход боя — победа Порье сдачей — 1 к 20! Рассмотрим три варианта, как может пройти бой с точки зрения российского бойца.

Оптимистичный сценарий

Хабиб значительно превосходит своего оппонента в физической мощи и борцовских навыках, и в этом его главное и неоспоримое преимущество. Это тот самый лом, против которого очень сложно найти приём. Между боями россиянин весит около 90 кг и затем спокойно сгоняет до 70. Порье — выходец из полулёгкого веса и от природы просто меньше. Меньше он будет весить и во время боя, когда соперники наберут после взвешивания по несколько килограммов, а значит, ему будет тяжело сдерживать напор дагестанской горы мышц.

Хабиб Нурмагомедов Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

При благоприятном раскладе Нурмагомедов не испытает никаких проблем с переводом боя на землю, который в стойке продлится считанные секунды, а думающий только об обороне оппонент не сможет создать ему никаких проблем. К середине поединка силы Бриллианта будут на исходе, и Хабиб закончит бой добиванием или удушающим приёмом, как и в схватке с Макгрегором, только быстрее. Если на заре карьеры его обвиняли в незрелищности и неспособности досрочно завершать бои, то с Макгрегором и Барбозой он показал, что легко сделает это и с топовыми ударниками.

Реалистичный сценарий

Порье зарекомендовал себя как очень трудолюбивый боец, способный постоянно прогрессировать. Наверняка в последние несколько месяцев он плотно налёг на борьбу, а так как база у него была получше, чем у Макгрегора, Хабибу придётся не так просто. Не исключено, что один из раундов придётся провести полностью в стойке и ощутить всю мощь ударов луизианца. Однако Хабиб по-прежнему может похвастаться крепкой челюстью, благодаря которой он не был даже в нокдауне, а борцовская школа всё равно возьмёт своё.

Как бы ни был вынослив Дастин, Хабиб и в этом компоненте даст ему форму. При таком раскладе бой может дойти до решения, но Порье закончит его замученным, с разбитым от многочисленных ударов сверху лицом и без шансов на победу судейским решением, которое будет в пользу Нурмагомедова со счётом, скажем, 50:45, 49:46 или 49:45. В любом случае вопросов относительно победителя не будет ни у судей, ни у зрителей.

Дастин Порье Jeff Brown/Global Look Press

Пессимистичный сценарий

На самом деле шансов на победу у Порье всего два. Это какой-то сюрприз или лакипанч в начале боя, пока Хабиб не подберёт к нему ключи, а у Дастина будет достаточно сил. Он весьма крепко бьющий боец, способный при идеально точном и сильном попадании свалить любого. Но такой сценарий возможен, пожалуй, только в первых двух раундах. Возможно, ему удастся удивить Хабиба и каким-то сюрпризом, однако после прыжка Хорхе Масвидаля в бою с Беном Аскреном на первых секундах провернуть этот трюк вновь будет сложнее.

Второй шанс — это если Хабиб после успешного второго раунда в стойке с Макгрегором слишком поверит в себя, возьмёт пример со своего товарища по команде Даниэля Кормье и решит поиграть в великого ударника. Тем более что его отец Абдулманап оценил боксёрские навыки соперников как равные, что явно льстит сыну. Если чемпиона вовремя не одёрнет угол и он заиграется, последствия могут быть самыми печальными, но верить в это очень бы не хотелось.

Мне лично ближе первый или второй вариант с уверенной доминирующей (пусть и не обязательно досрочной) победой Хабиба с папахой на голове, поясом в руках и прыжками через клетку многочисленной свиты, но не ради драки, а для того, чтобы поздравить чемпиона с очередным успехом.