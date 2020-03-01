https://static.news.ru/photo/a2fdb1ce-5b92-11ea-b1e1-fa163e074e61_660.jpgАлександр Емельяненко и Рамзан Кадыров Фото: alexemelyanenko/instagram.com
Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Он назвал его волевым, решительным и сильным духом человеком.
По мнению политика, спортсмен способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи.
Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому, — сказано в подписи к видео, размещённому в аккаунте общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
Глава Чечни отметил, что Емельяненко является одним из лучших бойцов России.