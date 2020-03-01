Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров Фото: alexemelyanenko/instagram.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Он назвал его волевым, решительным и сильным духом человеком.

По мнению политика, спортсмен способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи.

Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому, — сказано в подписи к видео, размещённому в аккаунте общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Глава Чечни отметил, что Емельяненко является одним из лучших бойцов России.

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3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» боец проведёт поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).

Как писал NEWS.ru, Кадыров и Емельяненко провели спарринг в конце февраля.

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