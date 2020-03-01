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В Калифорнии завершился крупный турнир по профессиональному боксу. Его главным событием стал бой за вакантный бриллиантовый титул WBC в полусреднем весе между американцами Майки Гарсией (40-1, 30 КО) и Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО).

Гарсия владел преимуществом на протяжении всего боя, а в пятом раунде даже отправил соперника в нокдаун. В итоге все трое судей отдали победу Гарсии. В соглавном бою вечера никарагуанец Роман...