В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 252, главным событием которого станет финал трилогии за чемпионский титул в тяжёлом весе между его обладателем Стипе Миочичем и бывшим чемпионом Даниэлем Кормье, для которого этот поединок может стать последним в карьере. Счёт в их противостоянии равный 1:1, букмекеры также не отдают никому явного предпочтения, однако вся история титульных трилогий в октагоне говорит о том, что тот, кто сравнивает счёт во втором поединке, становится победителем и всего противостояния. Именно поэтому при внешне равных шансах на успех явным фаворитом выглядит Миочич, сумевший одержать волевую победу во второй встрече и нокаутировать Кормье. NEWS.ru вспоминает другие эпичные противостояния из трёх частей и приходит к неутешительному для друга Хабиба Нурмагомедова выводу.

Андрей Орловский — Тим Сильвия: 2005-2006

Два сильнейших тяжеловеса «нулевых» в UFC попали в эпоху, когда лучшие представители их дивизиона во главе с Фёдором Емельяненко дрались в PRIDE. Первый бой в феврале 2005 года Орловский выиграл болевым на ногу уже на первой минуте, а перед этим отправил американца в нокдаун. Реванш состоялся через год, когда Орловский также потряс оппонента на первых секундах, но не смог добить его на земле, а в стойке уже Сильвия вырубил белоруса коротким апперкотом. Реванш продлился все пять раундов и завершился победой Сильвии по очкам в весьма близком бою, в котором большую роль сыграла полученная Орловским травма ноги. Спустя шесть лет, когда карьеры бойцов покатились к закату, они провели четвёртый поединок в лиге One, который не выявил победителя, так как Орловский нанёс запрещённый удар ногой в голову по лежачему сопернику.

Чак Лидделл — Рэнди Кутюр: 2003-2006

Один из первых чемпионов UFC в тяжёлом весе, легендарный Рэнди Кутюр спустился в полутяжёлый дивизион, чтобы оспорить временный чемпионский титул с Чаком Лидделлом. После двух поражений подряд 40-летний Кутюр считался явным андердогом. Ожидалось, что Лидделл просто сметёт ветерана своей ударной мощью. Однако хитрый Кутюр нейтрализовал оппонента в стойке, переводил в партер и избивал там до тех пор, пока рефери не остановил поединок в третьем раунде. Кутюр стал первым в истории UFC чемпионом в двух дивизионах. Спустя два года соперники встретились вновь, как тренеры первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, и ход боя был уже совсем другим. В начале третьей минуты поединка в ходе жёсткого обмена ударами Лидделл отправил соперника в нокаут. Третий их бой установил рекорд того времени по количеству проданных трансляций. Кутюру удалось в первом раунде провести пару тейкдаунов и рассечь Лидделлу бровь, но в следующей пятиминутке чемпион снова нокаутировал его правым хуком. После этого Кутюр впервые объявил о завершении карьеры, но наслаждался пенсией всего год, после чего снова стал чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Тито Ортис — Форрест Гриффин: 2006-2012

Противостояние двух экс-чемпионов UFC в полутяжёлом весе затянулось на шесть лет, а его исход зависел от текущей формы бойцов на момент поединка. В 2006 соперники устроили яростное рубилово, которое признали боем года. Раздельным решением судей победа досталась Ортису. В 2012 году, когда карьера Тито оказалась на спаде, Гриффин в упорной борьбе также выиграл раздельным решением судей, продлив беспобедную серию своего соперника до четырёх боёв. Наконец в 2012 году в их битве была поставлена финальная точка. Гриффин выиграл уже единогласным решением судей, а Ортис после очередной неудачной серии из трёх поражений покинул UFC навсегда в возрасте 39 лет, но был включён накануне боя в Зал славы.

Мэтт Хьюз — Жорж Сен-Пьер: 2004-2007

Два самых доминирующих чемпиона в истории полусреднего дивизиона UFC встречались трижды. В первом поединке Хьюз вернул себе чемпионский титул, поймав соперника на рычаг локтя за секунду до конца первого раунда. Тогда 23-летнему Сен-Пьеру просто не хватило опыта, но было очевидно, что его время ещё придёт. Спустя два года он отобрал чемпионский титул у Хьюза и навсегда лишил его статуса лучшего полусредневеса мира. Бой мог закончиться уже в первом раунде после нокдауна и добивания в исполнении Сен-Пьера. В начале второй пятиминутки канадец потряс визави хай-киком и жёстко добил на настиле. Финальный поединок трилогии Сен-Пьер выиграл в стиле своего оппонента. Он перевёл бой в партер, обрушил на него град ударов, а в конце второго раунда заставил сдаться рычагом локтя. После этого боя Хьюз публично признал, что Сен-Пьер сильнее как боец.

Фрэнки Эдгар — Грей Мейнард: 2008-2011

Готовящийся сейчас к дебюту в легчайшем весе Фрэнки Эдгар стал уникальным явлением в истории лёгкого дивизиона, чемпионом, который уступал в габаритах большинству оппонентов, а брал своё за счёт уникальной скорости и безостановочного движения. В 2007 году, когда он дебютировал в октагоне, категория до 70 кг была самой лёгкой, поэтому у него не было особого выбора. Первая встреча с Греем Мейнардом состоялась в 2008 году, когда оба бойца были только в начале пути к вершине. Мейнард прямолинейно задавил соперника мощью, валяя его в партере все три раунда. Реванш состоялся три года спустя, когда Эдгар отобрал у Би-Джей Пенна чемпионский титул, а его соперник стал официальным претендентом. Пятираундовая битва закончилась вничью, и Эдгар сохранил титул. Однако в конце первого раунда Мэйнард был близок к тому, чтобы его нокаутировать. Противостояние скорости и ударной мощи ожидалось и в третьем бою, где Мейнард также был близок к досрочной победе в первом раунде, а в итоге сам оказался в нокауте в четвёртом. Первое поражение в карьере сломило бойца ментально, и больше он никогда не выходил на чемпионский уровень.

Каин Веласкес — Жуниор дос Сантос: 2011-2013

После победы над Броком Леснаром в 2010 году Веласкес окончательно закрепился в статусе лучшего тяжеловеса мира, который стал вакантным после сенсационного поражения Фёдора Емельяненко. К первой защите против Жуниора дос Сантоса Веласкес подошёл с травмой плечевого сустава и был нокаутирован уже на 64-й секунде. Через год в реванше он уничтожил бразильца с тотальным превосходством в пяти раундах. За 25 минут Веласкес нанёс 111 значимых ударов и провёл 11 тейкдаунов. Третий бой между этими соперниками, которого дос Сантос добился ещё через год, не сильно отличался от предыдущего. Веласкес доминировал не только в борьбе, но и в ударной технике и жестоко избивал соперника. Разница была лишь в том, что рефери прекратил эту экзекуцию в середине пятого раунда.

Бонус. Би-Джей Пенн — Мэтт Хьюз: 2004-2010

В любом правиле бывают исключения и противостояние королей «нулевых» в лёгком и полусреднем весе тому подтверждение. Впрочем, этому исключению есть весьма убедительное объяснение — травма Пенна во втором бою и закат Хьюза к третьей встрече. Исход первого боя — это одна из самых громких сенсаций. 25-летний Пенн в своём девятом профессиональном поединке в конце первого раунда задушил одного из сильнейших полусредневесов в истории, после чего оставил титул из-за контрактных споров с UFC. Через два года он попытался забрать его снова у продолжающего царствование Хьюза. Первые два раунда прошли под диктовку Пенна, но в борьбе в партере он сломал ребро и не мог полноценно сражаться и защищаться. В третьей пятиминутке Хьюз легко забил его на земле. Заключительная стадия их противостояния пришлась на 2010 год, когда 37-летний Хьюз уже ехал с ярмарки. Пенн нокаутировал его на 21-й секунде, а после ещё одного поражения нокаутом от Джоша Кошчека многолетний чемпион завершил карьеру. Однако и для Пенна эта победа оказалась последним успехом в октагоне. Следующий бой с Джоном Фитчем он свёл вничью, затем начал рекордную серию из семи поражений, а закончил свою великую карьеру бесславными драками в нетрезвом состоянии возле гавайских баров.

