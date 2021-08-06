История единоборств ММА — самого захватывающего вида спорта

Выносливость, сила, ловкость, многомиллионные кассы и впечатляющие поединки — это всё о смешанных единоборствах ММА (Mixed Martial Arts). Как появился этот вид спорта, что из себя представляет, какую роль в ММА играет UFC и какими они были — самые зрелищные и дорогостоящие лучшие бои ММА. Предлагаем за несколько минут прочтения погрузиться в захватывающий мир смешанных боевых искусств.

Особенности ММА

Уникальный вид спорта представляет собой полноконтактный наземный бой, основанный на ударах и захватах. Состоит из различных видов единоборств и боевых искусств со всего мира с элементами бокса, кикбоксинга, карате, дзюдо, самбо, бразильского джиу-джитсу, вольной и классической борьбы и других техник.

Лучшие бойцы ММА имеют равноценные навыки во всех компонентах боя, сражаясь с соперником в стойке или лёжа на настиле, в зависимости от хода событий в октагоне. Октагон (клетка) — специфическое только для данного вида спорта место боёв, преимуществом которого является то, что спортсмены не вываливаются за его пределы, получая дополнительные травмы, а бой не нужно останавливать, чтобы вернуть бойцов из-за пределов ограждения, как это часто происходит на ринге.

Вопреки ошибочному мнению, ММА — это не без правил. Это название часто используют жёлтые СМИ, не желая разбираться в терминологии. В отличие от боёв без правил, ММА запрещает такие действия, как удар головой, захват за лицо, тычки в глаза, удары в пах, кусание, удар локтевым сгибом, удар ногами по сопернику, который находится тремя точками на настиле клетки.

Множество компаний организуют соревнования в этом виде спорта, но безусловного лидера знают все поклонники ММА. Конечно же, речь об американском промоушене UFC (Ultimate Fighting Championship), созданном в 1993 году. Однако история смешанных единоборств ММА берёт своё начало ещё с древних времен.

Лучшие бойцы ММА Сергей Лантюхов/NEWS.ru

История развития единоборств

История смешанных единоборств началась в VII веке до н.э., когда древние греки ввели дисциплину в Олимпийские игры. Затем этот вид спорта признали в Риме, и соревнования стали более популярными и жестокими. Посмотреть состязания приходили десятки тысяч горожан. Жестокая и безжалостная дисциплина в стиле панкратиона, в которой могли принимать участие и мужчины и женщины, была основана на приёмах борьбы, а также на ударных техниках. Повышенный же интерес к смешанным единоборствам возник лишь к концу XIX в.

История современных ММА началась в 90-х годах ХХ века с появлением в США организации Ultimate Fighting Championship. Первый турнир, организованный UFC, где боксёрам противостояли борцы, изначально был задуман в формате шоу. Эти поединки вызвали колоссальный интерес у зрителей, а организаторы увидели новые возможности в соединении различных единоборств — рукопашного боя, ударных и борцовских видов.

В связи с этим был создан бизнес-проект, в котором приняли участие известные бойцы разных стилей, были привлечены спонсоры и телевидение. Первый победитель турнира UFC — обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Ройс Грейси. Благодаря грамотному менеджменту бизнес-проект успешно реализовался. Несмотря на различные трудности, организации удалось взрастить ММА как полноценный вид спорта.

История смешанных единоборств ММА realroyce/instagram.com

UFC стала активно расширять зону деятельности и появилась почти на всех континентах. Соревнования начали проводить в Латинской Америке, Европе, Азии, Австралии.

Современные бои ММА, история которых насчитывает более 400 боёв за год, проводятся в трёх форматах:

номерные ивенты. Турниры с участием известных бойцов, присвоением чемпионских титулов, получением или подтверждением статуса претендента на титул;

UFC Fight Night. Бои с участием нетитулованных и малоизвестных спортсменов;

The Ultimate Fighter. Турнир на выбывание в формате ток-шоу. С победителем UFC заключает контракт.

Есть и другие промоушены, которые организуют бои ММА. Среди них:

американские Bellator, PFL;

российские организации АСА и AMC Fight Nights;

сингапурская лига ONE Championship;

азиатский промоушен Rizin FF;

китайский Kunlun Fight;

польский KSW;

лондонская организация Cage Warriors и другие.

Однако лидирующая позиция принадлежит промоушену UFС благодаря:

самым большим гонорарам;

широкому освещению в СМИ;

привлечению всемирно известных спортсменов.

История бойца ММА AP Photo/ Mahmoud Khaled/ТАСС

Лучшие бои ММА за всю историю

Этот топ лучших боёв за всю историю ММА написан кровью спортсменов. Список самых легендарных, кровопролитных, зрелищных и значимых поединков:

Джон Джонс — Александр Густафссон (13 сентября 2013 г.)

Один из лучших бойцов ММА за всю историю Джон Джонс не считал Густафссона соперником до этого боя. Уже на первых секундах Александр начал удивлять футворком и боксом, и великий боец UFC оказался уязвимым. Но чемпион смог перенять инициативу. Несмотря на поражение, швед Александр Густафссон после этого боя обрёл большую популярность.

Робби Лоулер — Рори Макдональд (11 июля 2015 г.)

Бой самоотверженности и стального характера. Робби Лоулеру удалось нокаутировать противника и защитить свой титул. Макдональд смело атаковал Лоулера вплоть до наступления последнего раунда, ближе к которому у него просто не осталось сил. Лоулер, сохранивший силы на последние минуты боя, осыпал его градом ударов, а последний точный удар в нос принёс желанную победу.

Ронда Роузи — Холли Холм (14 ноября 2015 г.)

Один из важнейших поединков в истории женского ММА. После тяжёлого поражения в этом бое закончилась история бойца ММА и карьера великой Ронды Роузи в смешанных боевых искусствах. После этого поединка Роузи провела ещё один бой и была нокаутирована Амандой Нуньес менее чем за одну минуту.

Яир Родригез — Корейский Зомби (10 ноября 2018 г.)

В этом лучшем поединке года к последнему раунду оба спортсмена остались без сил. Чон Чхан Сон, так зовут Корейского Зомби, превосходивший соперника по очкам в течение всего боя, в последнюю секунду под звук гонга упал без чувств от выкинутого локтя Яира Родригеза. Такого хода событий не ожидал никто. Бой вошёл в историю ММА как самый драматичный.

Конор Макгрегор — Нейт Диаз (5 марта 2016 г.)

Этот бой стай переломным в победном стрике Макгрегора из 13 боёв. Схватка вошла в историю единоборств благодаря невероятной силе духа и воле к победе стоктонца Нейта Диаза.

Лучших нокаутов ММА за всю историю AP Photo/Isaac Brekken/ТАСС

Самые дорогие бои за всю историю UFC

Лучшие бои UFC за всю историю — это в том числе и те, которые принесли колоссальную прибыль. Такая популярность промоушена не была бы возможна без харизматичных личностей, таких как Конор Макгрегор. Именно он стал героем самых дорогостоящих поединков. Благодаря ему колоссально увеличивались платные просмотры, а выручка любого ивента приумножалась в два раза. Расскажем о самых дорогих боях с его участием.

Эдди Альварес — Конор Макгрегор

Независимо от результата боя Макгрегор получал $3 млн, а Эдди Альварес — всего $500 тысяч. Спонсор Reebok наградил каждого из бойцов дополнительно $40 тысячами. А также харизматичный Конор получил сверху ещё $50 тысяч за лучшее выступление вечера, отправив соперника в нокаут во втором раунде. Ивент запомнился также рекордными цифрами по продаже билетов и по количеству просмотров.

Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Громкий и скандальный поединок. Бойцы ММА сделали его лучшим за всю историю по количеству платных просмотров. По итогу боя Макгрегор заработал более $33 млн, а Хабиб Нурмагомедов — до $10 млн.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Макгрегор всего за 40 секунд поединка заработал около $15 млн, без учёта контрактов со спонсорами, сумма которых увеличивает этот гонорар в пять раз. Отличная касса для ирландца, даже несмотря на то, что до этого поединка у Конора был годовалый простой и поражение от боя с Нурмагомедовым.

Нейт Диаз — Конор Макгрегор

Эти два боя вошли в историю UFC как самые зрелищные в 2016 году. По итогам поединка Конор заработал около $15 млн, а его соперник около $13 млн.

Лучшие бои UFC за всю историю AP Photo/Isaac Brekken/ТАСС

Лучшие нокауты ММА за всю историю

Эти лучшие нокауты за всю историю ММА запомнились как самые зрелищные:

Эдисон Барбоза — Терри Этим

Блестящий удар с ноги от Эдисона, благодаря которому он получил премию за лучший нокаут вечера от организаторов.

Андерсон Силва — Витор Белфорт

Силва нокаутировал соперника в первом раунде ударом ногой в голову, защитив свой титул восьмой раз подряд.

Фрэнсис Нганну — Алистар Оверим

Поединок закончился уже в первом раунде. Оверим нарвался на точный и мощный апперкот Нганну, моментально отключился и упал, растянувшись в судороге.

Крис Вайдман — Андерсон Силва

Самый странный, необоснованный, нелогичный проигрыш Андерсона Силвы на ровном месте бойцу, который практически по всем показателям ему проигрывал. Андерсон нарвался на выпущенный Крисом хук левой и рухнул.

Конор Макгрегор — Жозе Альдо

Один из лучших нокаутов ММА за всю историю. Конору понадобилось всего 13 секунд и один удар, чтобы вырубить противника.

Лучшие нокауты за всю историю ММА UFC/twitter.com

Заключение

ММА — это огромная индустрия с элементами шоу, которую любят за зрелищность и силу духа спортсменов. Смотря на множество окровавленных лиц, ударов ногой в голову, ударов по лежащему сопернику, случайные зрители зачастую пребывают в шоке и считают, что все бойцы ММА быстро заканчивают свою карьеру, становясь изуродованными инвалидами. Однако это далеко не так.

Согласно статистике, смешанные единоборства являются более безопасным видом спорта, чем велоспорт, горные лыжи, спортивная акробатика и даже бокс. В истории ММА не зафиксировано ни одного смертельного случая на крупных турнирах. Ну а печальные случаи травм бывают в каждом виде спорта.