Исмаилов и Штырков сразятся на турнире АСА 115 в декабре

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Популярные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов проведут поединок в полутяжёлом весе на турнире АСА 115, который пройдёт 12 декабря предположительно в Москве, но окончательное решение о месте проведения станет известно позже.

Поединок станет главным событием крупнейшего турнира, который будет показан по системе PPV. Исмаилов провёл последний поединок в июле против Александра Емельяненко, победив его техническим нокаутом. Штырков уступил в недавнем бою сдачей швейцарцу Ясубею Эномото.

Ранее Иван Штырков говорил в эксклюзивном интервью NEWS.ru о желании провести поединок с Магомедом Исмаиловым.