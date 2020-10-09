Штырков: разве плохо быть домашним бойцом

Российский боец ММА, представляющий клуб "Архангел Михаил" рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru о своей бойцовской карьере, непринятых вызовах и обвинениях хейтеров, первом в карьере поражении, соперниках Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

- Вы один из первых известных бойцов, который ассоциируется с клубом "Архангел Михаил". Что для вас это значит?

- Я один из первых бойцов, родоначальников этой команды в связке с такими людьми, как Николай Клименко, Антон Глазырин. Мы собирали ребят под флаг нашего клуба и объединяли их в одно целое.

- Почему клуб выбрал своим знаменем архангела-воителя?

- Естественно это символ защиты, праведной силы и справедливости в православии. Для меня это вторая семья, так как я много времени провожу в кругу своей команды. У нас много жизненных моментов, которые объединяют нас помимо спорта. Дружба, взаимовыручка и поддержка для нас не пустые слова. Когда мы гоняем вместе вес, поддерживаем друг друга на грани. У нас есть незримая связь. Это неотъемлемая часть меня, поэтому я очень трепетно отношусь к самому клубу и к ребятам, хоть у нас, как в каждой семье, бывают небольшие разлады, ссоры и недопонимания. Но это все рабочие моменты. Мы вместе многое понимаем и преодолеваем.

- У вас есть понимание, когда вы вернётесь в клетку?

- Как боец я готов хоть завтра, но любители ММА, которые погружены в этот профессиональный спорт знают, что не всё решает желание бойца. Есть подводные камни в виде менеджмента, рейтинга, подбора соперников. От этого много зависит.

- То есть вы уже, как боец с определённым статусом, не готовы драться с кем угодно?

- Вы правы. Я был раньше молодым и амбициозным парнем, который не понимал такие мысли у состоявшихся спортсменов, которые были в топе. Я думал, почему они не хотят со мною драться. Когда я сам поднялся выше в этой рейтинговой лестнице, понял, что давать шансы побить себя достойным спортсменам, но не имеющим регалий и медийного имени, неправильно. Они ничего не теряют в этих боях, а только могут получить, а я ничего не приобретаю.

Иван Штырков Иван Штырков/vk.com

- Из этой чреды история с Насрудином Насрудиновым, который объявил, что вы не приняли его вызов. Что должен он сделать, чтобы вы встретились в будущем?

- Я об этом сопернике, как и он обо мне, узнал за три недели до боя. Так как я считаю этого парня достойным бойцом с хорошими навыками. В сильной лиге АСА он выиграл все свои бои и показал зрелищные поединки. С ним надо выходить на нормальном этапе подготовки до двух месяцев, зная о нём заранее. Вроде таких ребят никто не знает в широком круге, но они способны устроить прожарку любому спортсмену с именем, что мало не покажется. Если принимать такой вызов, т размерено, с хорошим тренировочным планом, а не с бухты-барахты.

- Чему вас научило первое в карьере поражение от такого опытного бойца, как Ясубей Эномото? Вы будете и дальше загонять себя в средний вес?

- Ясубей - это один из тех бойцов, с которым ты приобретаешь полезный бойцовский опыт. Мне очень тяжело гонять в средний вес, и я хотел это попробовать. При этом я профессионально отнесся к этому процессу. Чтобы много гонять, надо иметь в голове отклонения, но когда у тебя есть мотивация и в голове такие вещи, что нужно не подвести организацию, команду и соперника. А не сделав вес, я бы выразил к ним неуважение. Как профессионал, я не мог так поступить. В истории с Ясубеем моя главная задача была не подвести, чтобы бой состоялся и я сделал вес.

- Но при этом это отразилось на вашем бойцовском состоянии?

- Конечно, это отразилось и на подготовке, и на моём плане на бой, которого, по сути, не было, так как все силы были потрачены на весогонку. Если говорить о боях в среднем весе, то подготовка должна длиться четыре месяца, два из которых на весогон. Это должно стоить только громких и фееричных боёв, и т я не дам стопроцентную гарантию, так как я не помню последние два месяца перед боем с Ясубеем Эномото. Это было из ряда полуобморочного состояния.

- Как вы относитесь к хейтерам, которые называют вас домашним бойцом, которому подбирают удобных соперников?

- Я к хейтерам отношусь нейтрально. Это люди, которые могут позволить говорить себе определённые вещи, а правды всё равно ни с кем не добьешься. Но у меня в голове есть выражение от одного уважаемого бойца: "А что плохого быть домашним бойцом. Ты у себя дома популяризируешь такой вид спорта, как ММА и делаешь хорошее дело. Кто-то будет говорить, что ты дрался только с «мешками».

Иван Штырков Иван Штырков/vk.com

- Бой с Бигфутом Силва, который вам не уступил, был серьёзным вызовом?

- Да, но люди сейчас такое говорят про Чимаева. "Не дерешься в UFC, говорят с мешками, подрался в UFC - тоже с мешками", - я уже привык к таким заявлениям. Отношусь к этому нейтрально, пусть люди говорят.

- В RIZIN вам предлагали уже подраться?

- Контракт у нас длится до сих пор, но проблем в том, что закрыты границы, иначе бы провели уже 2-3 боя.

- С кем бы вы хотели провести следующий бой?

- С россиянами не хотел бы драться, потому что в мире есть много бойцов, с кем бы я хотел подраться. Но зачем драться друг с другом. Из россиян гипотечески я был бы готов провести громкий бой с Магой Исмаиловым. Это вызов медийного уровня. Также есть Никита Крылов, с которым можно подраться, но если бы была возможность, я бы не дрался с россиянами.

- Как вы считаете, борцовской базы Гейтжи будет достаточно для победы над Нурмагомедовым?

- Бойцы ММА такого уровня умеют и бороться, и бить, но они не могут противостоять Хабибу, потому что он всегда один, а Хабиб делает свою работу настолько профессионально и отточено, что ли не могут противопоставить ничего его навыкам. У Гейтжи есть борцовская база, но в боях он её н использует в ММА. А Хабиб делает это постоянно.

- Как оцените навыки Петра Яна защититься от первоклассного борца Алджемейна Стерлинга?

- Петя для меня - человек феномен. Он ворвался в UFC, и полетели пух и перья. От него можно ожидать всего, что угодно. Он рождён для боёв ММА и может адаптироваться к любой ситуации в клетке. То, что он решил поехать в Дагестан - это только ему плюс. Я буду топить за Петю и верю, что он сделает своё дело на отлично. Может, он нокаутирует его в первом раунде, а может измучает его, когда закончится бензин. Но у Пети он увеличивается с каждым раундом, а для борца это абсолютный ужас.

