Иноуэ доставили в больницу после боя с Тимом Цзю

Крутой парень! Такеси Иноуэ отправляется в больницу на обследование. Он заслужил свою Фанту, — написал Дэймон, приложив фотографию японского боксёра.

В австралийском Сиднее завершился поединок за титулы WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Схватка между Тимофеем Цзю и Такеси Иноуэ продлилась все запланированные 12 раундов, по истечении которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.

Для Иноуэ этот бой стал 20-м в карьере. На данный момент в его активе значится 17 побед (10 — досрочно), два поражения и одна ничья. В свою очередь, Цзю выиграл 20-ю схватку в карьере (15 — нокаутом).