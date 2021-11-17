Иноуэ доставили в больницу после боя с Тимом Цзю

Японский боксёр Такеси Иноуэ был доставлен в больницу по окончании поединка с австралийцем Тимофеем Цзю, сыном бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Как сообщил в Twitter журналист Бен Дэймон, спортсмена отправили в больницу для проведения осмотра.

Крутой парень! Такеси Иноуэ отправляется в больницу на обследование. Он заслужил свою Фанту, — написал Дэймон, приложив фотографию японского боксёра.

В австралийском Сиднее завершился поединок за титулы WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Схватка между Тимофеем Цзю и Такеси Иноуэ продлилась все запланированные 12 раундов, по истечении которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.

Для Иноуэ этот бой стал 20-м в карьере. На данный момент в его активе значится 17 побед (10 — досрочно), два поражения и одна ничья. В свою очередь, Цзю выиграл 20-ю схватку в карьере (15 — нокаутом).

One tough dude! Takeshi Inoue is off to the hospital to get checked. He deserves his Fanta #TszyuInoue pic.twitter.com/f8joHzfEih — Ben Damon (@ben_damon) November 17, 2021

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что промоутеры чересчур осторожны в выборе соперников для Тимофея Цзю. По его словам, австралийский боец готов к более серьёзным испытаниям — схваткам с опытными спортсменами и экс-чемпионами.