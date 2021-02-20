И бокс, и цирк: в Москве прошёл бойцовский турнир с Чудиновым и Дациком

В Москве на «ВТБ Арене» 13 декабря 2020 года состоялся долгожданный турнир АСА 115. В главном событии встретились бойцы полутяжёлого дивизиона Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере. В первые две минуты поединка Штырков смотрелся неплохо. Но потом Иван,...