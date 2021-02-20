И бокс, и цирк: в Москве прошёл бойцовский турнир с Чудиновым и Дациком

В Москве прошёл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Наряду с боем профессиональных бойцов зрители также могли увидеть поединки эпатажных любителей. В частности, Вячеслав Дацик в четвёртом раунде нокаутировал Тайсона Дижона, а пауэрлифтер Михаил Кокляев, по мнению судей, был сильнее блогера Артёма Тарасова.
В центральном поединке Фёдор Чудинов — Айзек Чилемба победителя выявить не смогли: голоса судей разделились поровну.
Максим Новосёлов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Максим Новосёлов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Денис Вильданов и Максим Новосёлов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Максим Новосёлов и Денис Вильданов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Максим Новосёлов и Денис Вильданов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вячеслав Дацик
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тайсон Дижон
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вячеслав Дацик (в центре)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артём Тарасов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Кокляев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Кокляев и Артём Тарасов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артём Тарасов и Михаил Кокляев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Айзек Чилемба
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фёдор Чудинов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru