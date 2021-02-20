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Единоборства

И бокс, и цирк: в Москве прошёл бойцовский турнир с Чудиновым и Дациком

11:21, 21 февраля 2021 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве прошёл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Наряду с боем профессиональных бойцов зрители также могли увидеть поединки эпатажных любителей. В частности, Вячеслав Дацик в четвёртом раунде нокаутировал Тайсона Дижона, а пауэрлифтер Михаил Кокляев, по мнению судей, был сильнее блогера Артёма Тарасова.

В центральном поединке Фёдор Чудинов — Айзек Чилемба победителя выявить не смогли: голоса судей разделились поровну.

Максим Новосёлов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Новосёлов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денис Вильданов и Максим Новосёлов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Новосёлов и Денис Вильданов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Новосёлов и Денис Вильданов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тайсон Дижон и Вячеслав Дацик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тайсон Дижон

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вячеслав Дацик (в центре)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Тарасов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Кокляев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Кокляев и Артём Тарасов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Тарасов и Михаил Кокляев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Айзек Чилемба

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Айзек Чилемба и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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