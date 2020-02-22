https://static.news.ru/photo/b0d4547e-55f2-11ea-b551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Pino Fama/ZUMAPRESS.com

Новозеландский боец лёгкого веса Дэн Хукер (20-8) одержал победу по очкам на американцем Полом Фелдером (17-5) на турнире UFC в Окленде.

Бой двух топовых легковесов продлился все пять раундов и получился крайне упорным. Поначалу инициативой владел Хукер, лучше выглядевший в разменах ударами и перебивавший Фелдера в стойке. Затем американец стал активнее, а в четвёртом раунде уже доминировал и в пятом потряс соперника, но пропустил тейкдаун в самой концовке. В итоге двое судей отдали победу Хукеру со счётом 48:47, а один дал аналогичную оценку в пользу Фелдера.

В соглавном бою вечера австралийский полутяж Джимми Крут в первом раунде поймал на кимуру (обратный узел локтя) поляка Михала Олексейчика.

Как сообщал News.ru, российский легковес Магомед Мустафаев проигралраздельным решением судей новозеландцу Брэду Ридделлу.