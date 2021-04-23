Хорошавцева разгромно победила гречанку в финале ЧЕ по борьбе

https://static.news.ru/photo/59a86fe6-a457-11eb-8a5a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/wrestrus_ru

Российский борец Ольга Хорошавцева, выступающая в весовой категории до 53 кг, завоевала медаль на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве и защитила свой титул действующей чемпионки Европы.

В финальной схватке соперницей Хорошавцевой стала гречанка Мария Преволараки, побеждавшая в ноябре на Кубке мира в Белграде. Россиянка вышла на схватку с хорошим настроем и уже в одной из первых атак набрала четыре балла. Гречанка была вынуждена рисковать и продолжила ошибаться, чем умело пользовалась Хорошавцева и довела дело до победы с разгромным счётом счётом 7:0.

Выступающая в весовой категории до 57 кг обладательница Кубка мира Светлана Липатова не смогла завоевать бронзовую награду чемпионата Европы. В схватке с болгаркой Эвелиной Николовой она отметилась эффектным амплитудным броском на четыре балла, но затем упустила инициативу в концовке, где болгарка сохранила больше сил и вырвала победу со счётом 8:7.

Выступающая в весовой категории до 62 кг Валерия Коблова проводила первый крупный турнир после полученной четыре года назад тяжёлой травмы. В полуфинале она уступила украинке Ирине Коляденко, а в бронзовой схватке не смогла одолеть Веронику Иванову из Белоруссии, уступив ей со счётом 5:0.

Дебютантка крупных международных соревнования Евгения Захарченко оспаривала бронзовую награду в весе до 72 кг в схватке с турчанкой Мерве Пул. За счёт прохода сопернице за спину россиянка сумела набрать четыре балла в первом периоде, а затем закрепила преимущество во второй половине схватки и за 20 секунд до её конца одержала досрочную победу за явным преимуществом.

Как стало известно ранее, россиянки Ханум Велиева, Наталья Воробьёва и Вероника Чумикова уступили в финальных схватках и стали серебряными призёрами чемпионата Европы по борьбе в Варшаве.