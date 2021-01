Ход Орлом: как Хабиб схитрил в разговоре с Уайтом и сохранил интригу

Дэйна Уайт — один из самых крутых бизнесменов и шоуменов в одном лице. Именно он сделал из UFC главный и самый успешный ММА-промоушен на планете. И он лучше всех коллег умеет делать так, чтобы зрителям было интересно. Он постоянно играет на публику, даёт интересные интервью, создаёт интриги. Одну из таких он создал утром 16 января, когда у себя в Twitter выложил пост с анонсом.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw