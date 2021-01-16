Ход Орлом: как Хабиб схитрил в разговоре с Уайтом и сохранил интригу

https://static.news.ru/photo/1f2f793a-5845-11eb-8199-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот и раскрыта тайна самого ожидаемого разговора 2021 года для фанатов смешанных единоборств. Главе UFC Дэйне Уайту потребовалось всего около 20 секунд, чтобы утолить любопытство миллионов людей. Хотя в полной мере любопытство не утолено, ведь ответа на главный вопрос так и не получено: Хабиб Нурмагомедов может вернуться, а может и нет.

Дэйна Уайт — один из самых крутых бизнесменов и шоуменов в одном лице. Именно он сделал из UFC главный и самый успешный ММА-промоушен на планете. И он лучше всех коллег умеет делать так, чтобы зрителям было интересно. Он постоянно играет на публику, даёт интересные интервью, создаёт интриги. Одну из таких он создал утром 16 января, когда у себя в Twitter выложил пост с анонсом.

Всем привет, я встретился с Хабибом вчера вечером и расскажу о его решении сегодня, в 3 часа по времени Восточного побережья (23:00 мск. — NEWS.ru), — сказал Уайт.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw — danawhite (@danawhite) January 16, 2021

И все стали ждать с нетерпением часа икс, продолжая гадать, каким же было решение Хабиба. Ждали суперсенсации, бомбы, но получили пшик. Прекрасно проданное ничего.

Мы встретились, и Хабиб сказал мне, что сейчас чувствует, что достиг в спорте всего, о чём мечтал. У него нет сейчас мотивации драться. Но, как мы знаем, 23 января Конор Макгрегор проведёт бой с Дастином Порье, а Майкл Чендлер — с Дэном Хукером, и Хабиб сказал, что хочет увидеть в этих боях что-то особенное, хочет быть потрясён. Если он увидит там нечто феноменальное, то есть шанс, что он вернётся и проведёт ещё бой, — сказал Уайт во время турнира в Абу-Даби.

Если разобрать эти слова, то становится очевидно, что ни Уайт, ни Хабиб не дали нам никакой конкретики. Ситуация как была неопределённой, так и осталась. Хабиб как был в статусе «вроде бы закончил, а вроде бы и нет», так в нём и продолжает находиться. И его понять можно. Зачем сжигать мосты полностью, если можно оставить себе возможность заработать восьмизначную сумму в долларах? Зачем убивать интригу, если можно её сохранить? Вполне грамотный ход.

Кого понять немного сложнее, так это Уайта и UFC в целом. Если Хабиб не собирается возвращаться, то почему промоушен не делает его пояс вакантным? Почему спортсмен, который не выступает, продолжает владеть титулом, а двое из трёх лучших бойцов дивизиона дерутся через неделю ни за что? Логично было бы сделать их бой титульным. Но Уайт, видимо, будет ждать Хабиба до последнего.

Сейчас точно никто не скажет, сколько ещё Уайт будет верить в возвращение Орла (это прозвище Хабиба. — NEWS.ru). Скорее всего, ещё месяца три подождёт. Максимум полгода, а потом поставит вопрос жёстко: или бой в 2021 году, или пояс остаётся вакантным. И вот тогда будет ещё один ожидаемый разговор. Он будет даже более ожидаемым, чем этот, ведь тогда Хабиб уже не сможет ответить, что «пока не хочу, но скоро всё может измениться». Тогда ему нужно будет говорить прямо — да или нет.

А пока можно сконцентрироваться на боях, о которых сказал Уайт. Магкрегор — Порье, это ведь действительно интересно. В UFC и без Хабиба есть очень классные бойцы, не менее медийные и значительно более зрелищные. А Нурмагодмедов с новостных лент не пропадёт, даже если он больше не будет драться никогда в жизни.